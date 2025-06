Toyota bZ4X: il nuovo SUV elettrico è più affilato che mai

Il nuovo restyling della Toyota bZ4X si mostra con uno stile affinato, pronto a competere in un mercato sempre più esigente. Non c’è chissà quale cambiamento, ma ogni dettaglio è stato limato per migliorare l’efficienza aerodinamica e l’impatto visivo. Il frontale sfoggia una nuova firma luminosa “hammerhead” unita da una barra a LED, con i fari spostati appena sotto il bordo del cofano. Il paraurti inferiore è ora più largo e i supporti degli specchietti sono allineati alla cintura laterale. I passaruota in nero lucido e i nuovi cerchi da 18 e 20 pollici migliorano la resa dinamica. Sotto la vettura Toyota troviamo poi l’undercover più esteso leviga il flusso d’aria. Il bordo dello spoiler “ducktail”, inoltre, è stato alzato di 5 mm nelle versioni senza alettone posteriore.

Tre motorizzazioni ed autonomia da record per una Toyota unica

Dentro il SUV Toyota, l’atmosfera cambia con il nuovo tetto panoramico, mentre la console centrale è stata ridisegnata per ospitare un grande schermo infotainment da 14 pollici. Due pad per la ricarica wireless, comandi fisici e un selettore del cambio completano l’area centrale. La plancia a due livelli accoglie un cruscotto digitale posizionato in alto. Anche dietro cambia tutto. Ora ci sono porte USB da 60W riposizionate, bocchette dell’aria più vicine di 10 cm ai passeggeri e una console posteriore più funzionale. Le palette al volante permettono di gestire la frenata rigenerativa. L’illuminazione ambientale della Toyota si personalizza con 64 colori, mentre gli interni sono disponibili con materiali sostenibili a seconda della versione.

La gamma, poi, si amplia con tre varianti elettriche. La versione da 57,7 kWh e 167 CV offre trazione anteriore e percorre fino a 442 km WLTP. Il pacco da 73,1 kWh, disponibile in trazione anteriore da 224 CV o integrale da 343 CV, raggiunge rispettivamente 569 km e 506 km. In ricarica AC, arriva un nuovo caricatore da 22 kW tra gli optional. In DC, la velocità massima è 150 kW. Il sistema di precondizionamento della batteria riduce i tempi di ricarica nelle giornate fredde. Le prestazioni del SUV Toyota quali sono? Passai da 0 a 100 km/h in tempi diversi, andando da 8,6, 7,4 e 5,1 secondi. La velocità massima raggiunge i 160 km/h. Infine, per più sicurezza, la garanzia promette copertura fino a 10 anni o un milione di chilometri con il programma Battery Care.