Nissan Leaf 2025: la terza generazione con ancora più potenza

Nissan mostra la terza generazione della Leaf. Il nuovo motore elettrico 3 in 1, che integra propulsore, inverter e riduttore in un’unica unità, è più compatto del 10% rispetto a quello montato sul modello precedente. Una rivoluzione silenziosa, perché dietro quella struttura compatta si nascondono 160 kW di potenza massima, equivalenti a 218 CV, con una coppia di 355 Nm. Sarà questa il top della gamma Nissan probabilmente, ma tutto fa anche pensare che diverse versioni verranno proposte. La nuova piattaforma CMF-EV ha permesso un’architettura più efficiente e reattiva. Sotto la scocca si trova una batteria raffreddata a liquido, dotata di un ingegnoso sistema di recupero termico. Il calore prodotto dal caricatore di bordo viene riutilizzato per riscaldare la batteria, migliorando la rigenerazione nei climi freddi e aumentando l’efficienza complessiva.

Il piacere di guidare la nuova Nissan

Grazie al nuovo propulsore compatto della nuova Nissan, l’unità HVAC è stata spostata sotto il cofano. Questo dettaglio tecnico ha liberato ulteriore spazio all’interno, rendendo l’abitacolo ancora più vivibile. È proprio dentro l’auto che la rivoluzione si sente, o meglio, non si sente. A 50 km/h in città, la nuova Nissan Leaf è fino a 2 decibel più silenziosa rispetto alla generazione precedente. Un miglioramento che non riguarda solo il rumore, ma anche il comfort percepito. Ogni componente è stato ottimizzato per offrire un’esperienza di guida più morbida, più fluida, più autentica. Il nuovo servosterzo elettronico promette una risposta più precisa, mentre il raggio di sterzata di 5,3 metri fa pensare a una city car nel corpo di una compatta elettrica evoluta.

Per chi crede che una Nissan Leaf sia solo una city car elettrica, questa terza generazione dimostra che è molto di più. Non solo ci sono anche i cerchi da 19 pollici, ma arrivano anche le sospensioni posteriori multi-link, una soluzione più raffinata spesso riservata a modelli di categoria superiore. La presentazione ufficiale è attesa entro la fine di giugno e Nissan ha promesso altri dettagli già nei prossimi giorni. Il conto alla rovescia è iniziato.