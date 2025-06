Iliad vs Optima Mobile: offerte fino a 250GB in 5G, ecco prezzi e vantaggi

Tra le soluzioni più apprezzate nel mercato italiano, Iliad mantiene saldi i suoi principi di chiarezza e prezzo fisso per sempre. Tra le varie offerte disponibili spicca Giga 250, con 250 giga in 5G, minuti e SMS illimitati e 25 giga dedicati in Europa, al prezzo di 11,99€ al mese. È disponibile per tutti, anche per i già clienti che abbiano un piano attivo di costo inferiore.

Oltre alla copertura in continua espansione e all’assenza di costi nascosti, l’offerta si distingue per la completa trasparenza contrattuale e per l’assenza di vincoli. Una proposta chiara, pensata per chi consuma molti dati e desidera una rete 5G stabile.

Optima: risparmio assoluto e 100 giga per tutti

Sul versante opposto, Optima propone Super Mobile Smart, un piano pensato per chi cerca una soluzione economica. Con 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, il tutto a 4,95€ al mese, si tratta di una delle offerte più convenienti attualmente sul mercato. La SIM, in promozione, costa 9,90€ (anziché 19,90€) e la spedizione è gratuita. L’offerta è disponibile per tutti, senza vincoli sull’operatore di provenienza.

Optima premia anche la condivisione: chi porta un amico riceve 5€ di ricarica omaggio. Inoltre, questa promozione è stata eletta “Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria Servizi di Telecomunicazione Mobile.

Due approcci completamente diversi

Il confronto tra Iliad e Optima mette in luce due filosofie opposte. Da una parte c’è chi punta sulla potenza del 5G, con un pacchetto pensato per utenti ad alto consumo; dall’altra, una proposta estremamente contenuta nei costi, che offre una soglia dati sufficiente per un uso medio, con un prezzo mensile tra i più bassi in assoluto.

Chi cerca prestazioni elevate e roaming incluso può affidarsi a Iliad, mentre chi vuole spendere il minimo possibile trovando comunque una buona quantità di giga, troverà in Optima una soluzione più che adeguata. Insomma, qualsiasi sia la vostra scelta, andrete a guadagnarci con offerte davvero incredibili.