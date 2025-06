Kena Mobile contro mamma TIM: le offerte fino a 300GB in 5G dei due provider

Nel mondo delle offerte riservate a chi arriva da operatori virtuali o da Iliad, Kena Mobile propone la Promo Rush 130: 230 giga in 4G, minuti illimitati, 200 SMS e un prezzo fisso di 6,99€ al mese. L’attivazione è gratuita, la spedizione della SIM è inclusa e il primo mese è in omaggio, rendendo l’entrata nel servizio ancora più agevole.

L’offerta è chiara, senza vincoli, e si rivolge a chi cerca una soluzione completa senza complicazioni o costi nascosti, con attivazione veloce e senza barriere tecniche.

TIM risponde con Power Iron: 150 giga, primo mese gratis e rete 5G

Anche TIM offre una proposta pensata per utenti in portabilità da Iliad o MVNO. La Power Iron include 150 giga in 4G, minuti illimitati, 200 SMS e un canone mensile di 6,99€, esattamente come Kena. A fare la differenza è il supporto della rete TIM e il primo mese completamente gratuito, come nelle altre offerte della linea Power.

In più, TIM offre una maggiore continuità nell’assistenza e una gestione evoluta tramite app ufficiale. Non sono previsti costi nascosti e non ci sono vincoli di permanenza.

Stessa soglia di prezzo, ma offerte con identità diverse tra TIM e Kena

Kena mette sul piatto più giga ma resta legata al solo 4G, mentre TIM punta sull’affidabilità della sua infrastruttura e sulla riconoscibilità del marchio, pur offrendo una quantità di traffico inferiore. Entrambe le offerte sono trasparenti, economiche e disponibili per un pubblico specifico, ma si rivolgono a due categorie leggermente diverse.

Chi ha bisogno del massimo dei dati può trovare in Kena una proposta solida; chi invece vuole la stabilità di un operatore storico, anche a costo di qualche giga in meno, può guardare con fiducia a TIM. In questa situazione vsiamo praticamente di fronte ad un derby, dunque qualsiasi sia la vostra scelta vincerà sempre e solo un nome, ovvero TIM.