Truffa e soldi portati via: è bastato un messaggio a fregare tutti

C’è ancora una volta una raccomandazione da fare agli utenti, state molto attenti ad una truffa che sta girando in queste ore e che potrebbe essere distruttiva per diversi aspetti. Si tratta di un inganno molto complicato da identificare, soprattutto per chi non ha troppa abitudine a quelle che sono le dinamiche del web.

In basso viene raccontato tutto per filo e per segno con il testo per intero, in modo che gli utenti abbiano modo di poter fare attenzione a qualcosa che già conoscono.

Truffa e problemi: ecco cosa succede con un messaggio che sta fregando gli utenti in queste ore

Il nuovo inganno che gira in queste ore parla addirittura di un rimborso delle spese mediche che ovviamente non esiste ma al quale tanti stanno credendo. Effettivamente sono tantissime le persone che spendono soldi in medicina ogni giorno e che probabilmente potrebbero incappare in un messaggio del genere cascandoci. Il testo è proprio quello qui sotto, il quale in alcuni casi come ci è stato riferito, viene tradotto anche in lingua francese e in inglese. Ecco il testo:

“Gentile cliente,

Rimborso delle spese mediche.

Abbiamo stabilito che lei è idoneo a un rimborso di €200,00.

Il suo codice di conferma da inserire è: 0PAY6REF.

Questo codice sarà annullato dopo 12 ore, a partire dalla ricezione di questo messaggio.

Non condivida il suo codice.

su Wero cliccando qui.

È semplice e rapido:

Inserisca le sue informazioni e confermi i suoi dati.

Grazie al suo conto, può in qualsiasi momento e in tutta sicurezza:

seguire in tempo reale i suoi rimborsi.

Grazie della sua fiducia“.

Tutto quello che bisogna fare è non cascarci cliccando sui link che potrebbero essere presenti nel testo. È proprio da queste cose che parte la truffa vera e propria, per cui state molto attenti a tutto ciò che proviene dalla vostra casella di posta elettronica.