1Mobile offre 150GB in 5G al mese: il prezzo distrugge Vodafone, TIM e Iliad

1Mobile, operatore virtuale attivo in Italia su rete Vodafone, ha presentato una nuova proposta per chi desidera passare a una tariffa mobile conveniente con accesso alla rete 5G. Si tratta dell’offerta Speed 5G 150 Limited Edition, una soluzione pensata per chi porta il proprio numero da qualsiasi operatore e cerca tanti giga, copertura affidabile e un prezzo stabile nel tempo.

Cosa include Speed 5G 150 Limited Edition, la promo che ormai piace a tutti

L’offerta che 1Mobile ha scelto di riproporre, mette a disposizione degli utenti tutto il meglio, passando dai minuti, fino a terminare con tanti giga al massimo della qualità. Ecco i dettagli:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

50 SMS al mese;

150 giga in 5G su rete Vodafone;

5€ per il primo mese, poi 6,99€ al mese per sempre.

Una delle peculiarità di questa promozione è l’assenza di limitazioni sull’operatore di provenienza: tutti possono attivarla portando il numero in 1Mobile, senza vincoli. L’attivazione è completamente gratuita e si effettua esclusivamente tramite SPID.

Costi e dettagli aggiuntivi con 1Mobile

La SIM è gratuita per chi effettua la portabilità. Chi, invece, sceglie di attivare un nuovo numero, paga un contributo di 5€ per la SIM. La spedizione e l’identificazione sono gestite in modalità digitale, garantendo una procedura rapida e sicura.

Un’offerta solida su rete Vodafone, la garanzia che piace agli utenti

Con Speed 5G 150 Limited Edition, 1Mobile dimostra di voler competere nel segmento medio del mercato, puntando su una tariffa semplice, chiara e con accesso alla rete 5G. L’utilizzo dell’infrastruttura Vodafone garantisce una copertura estesa e buone performance, rendendo questa promozione particolarmente interessante per chi cerca affidabilità e tanti giga.

L’offerta è già attivabile online e rappresenta una valida opzione per chi vuole cambiare operatore senza spendere troppo, mantenendo il numero e accedendo a una rete veloce con un prezzo bloccato nel tempo.