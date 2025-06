Google Gemini si migliora: in arrivo nuove funzionalità

A quanto pare, Google sta lavorando incessantemente per migliorare il proprio bot di intelligenza artificiale Gemini, le nuove indiscrezioni trapelate online parlano dell’arrivo di interessanti funzionalità innovative che renderanno la piattaforma decisamente più competitiva e interessante, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tre grandi cambiamenti

Iniziamo con il cambiamento sicuramente più piccolo e meno rilevante, d’ora in avanti quando utilizzerete l’applicazione non sarà più possibile visualizzare in alto se state utilizzando Gemini standard, Pro o Ultra, la dicitura in alto infatti sebbene fosse stata inserita da poco tempo ha avuto vita breve, dal momento che Google ha deciso di rimuoverla lasciando spazio solo al termine Gemini, seguito in basso dal selettore del modello utilizzato.

Un cambiamento invece è decisamente più di rilievo riguarda la piattaforma di generazione di video tramite intelligenza artificiale Veo 3, il nuovo modello è disponibile a tutti gli abbonati a Gemini Pro e Gemini Ultra e si è evoluto in una versione definita Fast che consente di generare video in 720 P molto più rapidamente rispetto al modello standard, mantenendo qualità e fluidità di primissimo livello, d’ora in avanti gli abbonati al modello Gemini Pro avranno diritto ad usufruire di tre generazioni al giorno che dunque rappresentano uno step in più rispetto ai 10 una tantum che forniva tale abbonamento, gli abbonati invece all’abbonamento ultra continueranno ad usufruire di tale servizio esattamente come prima.

In ultimo, abbiamo una funzionalità presa in prestito da chatGPT, nello specifico parliamo della possibilità di avviare una chat temporanea, un po’ come appunto abbiamo visto nella piattaforma concorrente, una volta terminata questa chat tutto ciò che è stato digitato e inserito sarà cancellato e la piattaforma non avrà alcuna memoria della conversazione appena conclusa, una sorta di navigazione in incognito trasformata però per l’appunto in una discussione con l’intelligenza artificiale.

Questi cambiamenti sono in fase di roll out e probabilmente arriveranno nelle prossime settimane sottoforma di aggiornamenti lato server.