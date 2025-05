Google Discover: trasparenza sui nomi dei siti da cui prende le notizie

Una piattaforma davvero molto diffusa e utilizzata da tantissimi utenti tutti i giorni in tutto il mondo e sicuramente l’aggregatore di notizie di Google definito come Discover, questa piattaforma infatti all’interno della pagina generale del browser Chrome per Android e iOS raggruppa notizie tutte insieme da scorrere personalizzate in base ai nostri interessi, creando una vera e propria feed di novità che possono interessarci.

Questo elenco di notizie può ovviamente essere esplorato e mostra piccole anteprime con i titoli, le immagini e qualche dettaglio in merito alla notizia, basta poi fare un tap su quella che desideriamo leggere per essere immediatamente indirizzati verso la pagina completa della novità.

Aggiornamento pro trasparenza

Come tutti i programmi Google, anche quest’ultimo gode della politica di update costanti da parte dell’azienda, quest’ultima infatti non vuole lasciare nulla al caso e si prende cura anche di quei programmi che magari diamo più per scontati, ecco dunque che anche Discover ha ricevuto nelle ultime ore un update votato a migliorare la trasparenza della piattaforma in modo da consentire agli utenti di visualizzare con più facilità la fonte dalla quale viene presa la notizia.

Il nuovo design della piattaforma infatti consentirà di vedere facilmente e senza nessun dubbio la fonte di provenienza della novità che state guardando, infatti ora il design riserverà in alto un apposita casella dentro la quale verrà visualizzato il sito Internet dal quale viene presa la notizia che state osservando, precedentemente infatti veniva lasciato molto più spazio alla news che volevate leggere e non veniva citato in modo esplicito il sito di provenienza, adesso invece sarà molto più facile poter discernere anche tra le fonti che state scorrendo in modo da potervi riferire alle vostre preferite.

Questo cambiamento è in arrivo sia su Android che iOS e probabilmente potreste già notare la differenza all’interno dei vostri browser, se così non fosse non vi resta che aspettare dal momento che il cambiamento arriverà piano piano per tutti.