WhatsApp: in arrivo l’IA che riassume i messaggi non letti

A quanto pare il team di sviluppo di WhatsApp non va mai in vacanza, la nota applicazione infatti sta per compiere un nuovo passo verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale al proprio interno, sembra infatti che siano iniziati i test su una funzione che cambierà radicalmente il modo di gestire le conversazioni troppo lunghe o affollate i messaggi, si tratta del riassunto automatico dei messaggi non letti, una novità già disponibile per alcuni utenti nella versione beta per Android e che faciliterà la lettura rapida delle chat più movimentate riducendo il tempo per mettersi alla pari del nostro interlocutore.

Come funziona

La funzione, sfrutta l’intelligenza artificiale di meta e si attiva quando vengono accumulati numerosi messaggi non letti all’interno di una conversazione, indipendentemente che si tratti di una chat privata o di gruppo o anche di un canale, al posto della classica etichetta che elenca il numero di messaggi non letti, comparirà il nuovo pulsante “Summarize with Meta AI”, facendo tap l’utente, riceverà un breve riassunto degli argomenti discussi senza dover scorrere manualmente in cronologia della chat.

L’aspetto più rilevante di questa nuova funzionalità sarà l’attenzione alla privacy, WhatsApp infatti implementato un sistema che consentirà il riassunto dei messaggi all’interno di un ambiente isolato nel cloud dell’azienda, i contenuti dunque non verranno memorizzati o associati al profilo dell’utente, il riassunto una volta elaborato e generato verrà eliminato immediatamente dai server.

Come se non bastasse, la funzione sarà completamente opzionale e dunque potrà essere attivato o disattivata a discrezione dell’utente.

In aggiunta insieme alla funzionalità appena descritta ne arriverà un’altra che aiuterà l’utente a perfezionare il tono, lo stile e la chiarezza dei messaggi prima del loro invio, quest’ultima sfrutterà il medesimo processo isolato in cloud descritto per la funzionalità precedente, in tal modo la privacy sarà garantita al 100%, queste funzionalità sono al momento in fase di test solo su Android e non su iOS, WhatsApp non ha comunicato una data precisa per il rilascio globale.