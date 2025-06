Spoiler come crimine: la stretta giapponese anti-pirateria

In Giappone, fare spoiler può costarti molto più di qualche insulto nei commenti: può diventare un vero e proprio reato penale. Lo sa bene un gruppo di cinque persone che, secondo quanto riportato dalla CODA (Content Overseas Distribution Association), è stato denunciato per aver condiviso online trame dettagliate e immagini di film ancora protetti da copyright, senza alcuna autorizzazione. Non si tratta del solito blog di appassionati un po’ troppo entusiasti: qui parliamo di un’attività strutturata, con tanto di ruoli precisi, guadagni pubblicitari e un archivio da oltre 8.000 film.

Il business nascosto sotto la cultura tech giapponese

Stando alle indagini, il sito in questione pubblicava veri e propri riassunti delle pellicole, inclusi nomi dei personaggi, snodi narrativi e ambientazioni, rendendo superflua la visione stessa dei film. Tra i titoli colpiti ci sono anche produzioni di rilievo come Godzilla Minus One, Shin Kamen Rider e Shin Ultraman. Il sito attirava numerosi visitatori e, ovviamente, generava profitto tramite la pubblicità: il che ha reso il tutto ancora più grave agli occhi delle autorità.

Dietro le quinte, tutto era ben organizzato: un proprietario che supervisionava, un responsabile editoriale a gestire i contenuti e tre autori part-time reclutati tramite agenzia interinale, che scrivevano testi su commissione. Insomma, più che una passione mal gestita, sembrava una vera e propria redazione, ma illegale.

Dal 2021, in Giappone è attiva una legge specifica contro i siti spoiler, che va a rafforzare le già rigide norme anti-pirateria del 2012. La CODA ha sottolineato che questi comportamenti danneggiano direttamente i creatori e alimentano attività criminali. E non è solo una questione legale: è anche un tema culturale profondo. In Giappone, il rispetto per il lavoro creativo e la narrazione è sentito in modo particolare. Spoilerare non è solo scortese, è un affronto all’esperienza stessa dell’opera.

Morale della storia? Se proprio non resisti a raccontare la trama, meglio farlo a voce con gli amici — o almeno aspettare che il film sia uscito da un bel po’. In Giappone, persino gli spoiler hanno un prezzo.