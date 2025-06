Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra non ci sarà: smentite le ipotesi dopo il teaser ufficiale

Samsung ha pubblicato un nuovo teaser ufficiale dedicato al suo prossimo pieghevole, suggerendo — almeno inizialmente — l’arrivo di un Galaxy Z Fold 7 Ultra. Il video, con il claim “The Ultra experience is ready to unfold”, ha lasciato intuire un cambio di nomenclatura in linea con quanto già avviene nella serie Galaxy S. Tuttavia, secondo Max Jambor, noto leaker ritenuto affidabile, si tratta solo di una scelta comunicativa e non del lancio di un nuovo modello.

Jambor smentisce l’arrivo di una variante “Ultra”, spiegando che Samsung ha preferito utilizzare questo termine per enfatizzare il salto di qualità del modello standard. Insomma, l’“Ultra experience” riguarderà miglioramenti tecnici concreti, ma il nome resterà quello di sempre: Galaxy Z Fold 7.

Miglioramenti su fotocamera, design e prestazioni

Stando alle anticipazioni, il nuovo pieghevole Samsung integrerà un sensore principale da 200 megapixel, raddoppiando la risoluzione rispetto al Fold 6. Anche la fotocamera sotto il display verrà migliorata, mentre le altre ottiche dovrebbero restare invariate. Per quanto riguarda la potenza di calcolo e di elaborazione, tutto sarà attribuito al chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, il quale opererà anche sui migliori canoni AI.

Tra i cambiamenti più importanti, il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 7 presenterà uno spessore ridotto con 9,5 mm da chiuso. Una volta aperto invece raggiungerà soli 4,5 mm. Alcune fonti coreane spingono addirittura più in basso: 9,1 e 4,54 mm, avvicinandosi così ai numeri da primato registrati da OPPO con il Find N5.

AI protagonista e Unpacked atteso a luglio

Il teaser non rivela dettagli tecnici specifici, ma suggerisce una nuova direzione per Samsung. L’esperienza “Ultra” fa riferimento a un uso più intelligente del dispositivo, grazie a funzioni AI capaci di gestire email, suggerire luoghi, interpretare messaggi vocali e ottimizzare la produttività in mobilità. Il messaggio è chiaro: non serve una variante Ultra per offrire un salto generazionale, bastano ottimizzazioni concrete e mirate.

Secondo Business Korea, l’evento Galaxy Unpacked si terrà il 10 luglio a New York, segnando il ritorno della serie nella città americana dopo il lancio del Fold 4 nel 2022. Manca ancora la conferma ufficiale da parte di Samsung, ma l’annuncio potrebbe arrivare a breve.