Google trasforma la fotocamera dei Pixel in uno strumento di lettura intelligente

Google, di recente, ha rilasciato un aggiornamento importante per la “Lente d’ingrandimento”. Ovvero l’app pensata per l’accessibilità visiva e introdotta inizialmente sui Pixel 8 nel 2023. Il nuovo aggiornamento, che porta l’app alla versione 2.0.0.745828117, segna un salto di qualità nell’utilizzo della fotocamera poiché migliorare la lettura e l’interazione visiva con il mondo fisico. Fino ad oggi era necessario scattare una foto per effettuare la ricerca di un testo presente nell’immagine. Ora, invece, è sufficiente inquadrare l’area d’interesse e digitare la parola desiderata. Insomma, l’app individua immediatamente il testo cercato, mettendolo in evidenza con un riquadro giallo.

Lente d’ingrandimento: un’esclusiva Google Pixel

Ma vediamo come funziona questo cambiamento. Innanzitutto il pulsante di reset dello zoom è stato rimosso per fare spazio a un’icona con una lente d’ingrandimento, posizionata sotto il tasto di scatto. Basta premerla per accedere alla nuova modalità. Il processo è davvero semplice. Si scrive il testo nella barra di ricerca e si conferma tramite la tastiera. Il sistema analizza ciò che la fotocamera sta inquadrando in tempo reale e fornisce subito un riscontro visivo. Insomma, si tratta di uno strumento particolarmente utile per gli ipovedenti. Ma soprattutto per chi ha bisogno di trovare velocemente una parola in un documento.

Tale funzione, al momento, resta esclusiva degli smartphone Google Pixel, a partire dal Pixel5 fino ai più recenti Pixel9, con l’eccezione del PixelFold e del PixelTablet. L’aggiornamento è in fase di rilascio graduale. Per cui potrebbe volerci qualche giorno prima che sia disponibile per tutti. Intanto, per chi desidera installare o aggiornare l’app, basta accedere al PlayStore, su cui sarà possibile scaricare la nuova versione.

Così facendo Google dimostra, ancora una volta, una grande attenzione verso l’accessibilità. Proprio perché punta ad offrire strumenti intelligenti e immediati, pensati per migliorare l’esperienza d’uso quotidiana. In un contesto in cui l’IA incontra le esigenze degli utenti, questa novità rappresenta un esempio concreto di tecnologia al servizio delle persone.