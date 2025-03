One UI 7: Samsung accelera i test e valuta nuovi dispositivi

Samsung è impegnata da mesi nell’ottimizzazione della sua interfaccia personalizzata. Stiamo parlando della nuova One UI 7, basata su Android 15. Gli utenti attendono con impazienza il suo rilascio ufficiale che pare debba avvenire per il prossimo mese. Nel frattempo, il programma beta è già stato avviato per alcuni dispositivi di punta. Come i Galaxy Z Fold6 e Galax Z Flip6, anche se solo in mercati selezionati.

Samsung Galaxy S22: l’aggiornamento a One UI 7 è in fase di test

A questo primo gruppo di smartphone si aggiungeranno presto altri modelli. Tra cui la serie GalaxyS23, il Galaxy lTab S10 e il GalaxyA55. Nelle ultime ore però è emerso un dettaglio che potrebbe interessare anche i possessori della serie GalaxyS22. Sembra infatti che Samsung abbia infatti iniziato test interni su questi dispositivi. Alimentando così le speranze di un aggiornamento in arrivo nei prossimi mesi.

Un’indiscrezione proveniente dal forum ufficiale di Samsung ha confermato la presenza di un firmware sperimentale di One UI 7 per la serie Galaxy S22. Ma con particolare riferimento al modello Plus. Anche se l’azienda non ha ancora incluso questi dispositivi nel programma beta pubblico, il test interno suggerisce che l’aggiornamento potrebbe essere più vicino del previsto. Attualmente non sono ancora stati forniti dettagli ufficiali sui tempi di rilascio per i GalaxyS22. Non essendo inclusi tra i dispositivi che riceveranno l’aggiornamento a partire da aprile, i tempi di attesa potrebbero essere più lunghi. Non è escluso però che la società scelga di accelerare il processo, portando One UI 7 su questi smartphone già tra maggio e giugno.

L’attenzione degli utenti resta alta. Intanto Samsung continua a perfezionare il suo software per garantire un’esperienza stabile e ottimizzata. Con il passare delle settimane, nuove informazioni potrebbero confermare l’arrivo dell’aggiornamento anche per i Galaxy S22. Dunque per adesso non ci resta che attendere ulteriori dettagli a riguardo!