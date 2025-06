Robotaxi in fiamme: le proteste anti-ICE colpiscono la tecnologia

Non è stato un normale fine settimana per Los Angeles. Le proteste scoppiate dopo un’operazione dell’ICE nel Fashion District si sono trasformate in una vera e propria ondata di rabbia popolare. In mezzo ai disordini, la furia dei manifestanti si è abbattuta anche sulla tecnologia. Diversi robotaxi di Waymo, azienda leader nel settore della guida autonoma, sono stati incendiati. Le immagini, circolate rapidamente online, mostrano le auto distrutte, ridotte a carcasse. Non si tratta però di un attacco mirato, secondo quanto dichiarato dall’azienda i veicoli si trovavano semplicemente al posto sbagliato nel momento sbagliato.

Tecnologia vulnerabile: Waymo ritira i suoi robotaxi e la città si interroga sul futuro

La situazione è precipitata dopo che il presidente Donald Trump ha deciso di inviare oltre 300 soldati della Guardia nazionale a presidiare la città. Il governatore Gavin Newsom ha definito l’intervento “illegale”, aumentando lo scontro politico. La risposta nelle strade è stata immediata e violenta. I manifestanti, oltre a colpire i taxi senza conducente, hanno danneggiato negozi e attività commerciali. Alcuni hanno persino lanciato i monopattini elettrici Lime tra le fiamme dei veicoli Waymo, in un gesto simbolico contro la mobilità moderna. La tensione ha costretto l’azienda a sospendere temporaneamente il servizio in alcune zone della città, anche se continua a operare in altre aree meno colpite.

Il ritiro di Waymo dal centro di Los Angeles non rappresenta soltanto una misura precauzionale. In un momento in cui la mobilità intelligente si propone come soluzione per il futuro urbano, la realtà mostra il lato oscuro del progresso. I veicoli autonomi, pensati per rendere le città più efficienti, diventano vittime del malcontento sociale.

Il dibattito non riguarda solo l’ordine pubblico, ma tocca anche il significato simbolico di queste innovazioni. La California, spesso vista come laboratorio del futuro, si trova ora a fare i conti con la fragilità delle sue promesse. In un clima così teso, persino un taxi senza conducente può diventare un bersaglio.