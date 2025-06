Liquid Glass e AI: cosa cambia con iOS 26 e chi resta fuori

Con iOS 26, Apple sta chiaramente tracciando una nuova direzione. E no, non si tratta solo di qualche animazione carina o una schermata di blocco un po’ più fancy. Stiamo parlando di un sistema che comincia davvero a ragionare — a osservare, capire, anticipare. Ma c’è un piccolo dettaglio: non tutti potranno farne esperienza completa.

Funzionalità top solo per iPhone di ultima generazione

Sì, l’interfaccia Liquid Glass sarà disponibile per tutti gli iPhone compatibili. Ma è un po’ come entrare in un parco divertimenti e scoprire che le giostre migliori sono riservate a chi ha il pass VIP — cioè, ai possessori di iPhone 15 Pro e modelli successivi.

Prendiamo ad esempio la Visual Intelligence sugli screenshot: scatti una schermata e iOS capisce cosa c’è dentro. Hai salvato l’immagine di un concerto? Ti suggerisce di aggiungere l’evento al calendario. Hai catturato un prodotto? Puoi ricevere info o comprarlo in un clic. Ma tutto questo lo vedranno solo i telefoni più recenti.

E la traduzione in tempo reale durante una chiamata o una videochiamata? È come avere un interprete personale che lavora gratis, 24/7. Puoi parlare con chiunque nel mondo, anche se non parlate la stessa lingua. Ma, ancora una volta: solo se hai l’hardware giusto.

Ci sono poi tocchi più estetici, come il nuovo effetto 3D sulla schermata di blocco, disponibile già da iPhone 12, e funzioni AI che trasformano l’app Comandi Rapidi in una specie di assistente personale con superpoteri.

Tra le chicche più creative troviamo i Genmoji potenziati e l’Image Playground, dove puoi creare emoji personalizzate e immagini artistiche solo scrivendo una descrizione. Dal manga all’acquerello, il tuo iPhone diventa un laboratorio creativo portatile. Anche qui, però, serve il Neural Engine dell’iPhone 15 Pro o superiore.

In sintesi? iOS 26 si potrà installare su molti dispositivi, ma l’esperienza completa — quella davvero “intelligente” — è riservata a chi ha un iPhone di ultima generazione. Non solo per far vendere più telefoni (anche, ovvio), ma perché le funzioni che Apple sta introducendo richiedono davvero più potenza, più efficienza, più cervello. E il vecchio hardware, semplicemente, non basta più.