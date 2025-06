AJAX MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller, incrementa la sicurezza del sistema Ajax ma senza Pet Immunity – Recensione

Nel panorama sempre più competitivo dei sistemi di sicurezza wireless, Ajax Systems ha consolidato la propria posizione di leader innovativo con una gamma di prodotti che coniugano affidabilità, facilità d’uso e tecnologia all’avanguardia. Il MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia MotionCam, pensata specificamente per rispondere alle esigenze di protezione perimetrale di magazzini, cantieri e complessi industriali dove i rilevatori tradizionali mostrano i propri limiti.

La variante “alto montaggio” non è solo un’opzione di installazione alternativa, ma una vera e propria filosofia progettuale che mira a eliminare le zone d’ombra tipiche dei sensori montati all’altezza standard. In mercati come quello tedesco, austriaco, svizzero (DACH) e francese, la richiesta di rilevatori di movimento con fotocamera installabili ad altezze elevate è cresciuta esponenzialmente, spinta dalla necessità di proteggere aree vaste senza compromessi sulla copertura. Il MotionCam Outdoor HighMount risponde a questa domanda con una soluzione che promette di rivoluzionare il concetto stesso di sicurezza perimetrale, combinando la rilevazione a doppia tecnologia con la verifica fotografica istantanea.

Design e materiali

Aprendo la confezione del MotionCam Outdoor HighMount, si percepisce immediatamente l’attenzione ai dettagli tipica di Ajax Systems. Il dispositivo si presenta con un involucro in plastica ABS rinforzata, disponibile nella classica colorazione bianca che si integra discretamente con la maggior parte delle facciate. La costruzione robusta trasmette solidità al tatto, mentre le guarnizioni in gomma siliconica lungo tutti i punti di giunzione garantiscono la certificazione IP55, proteggendo l’elettronica da polvere e getti d’acqua.

Il design è stato ottimizzato per l’installazione in altezza, con una staffa HighMount in metallo zincato che permette un’inclinazione precisa del sensore. La staffa swivel consente regolazioni angolari sia in verticale che in orizzontale, fondamentali per ottimizzare il campo di rilevazione quando il dispositivo è montato tra 2 e 4 metri dal suolo. Il sistema di aggancio SmartBracket, ormai iconico nei prodotti Ajax, facilita l’installazione senza dover aprire il dispositivo.

Sul frontale spiccano le due lenti Fresnel che coprono i sensori PIR, affiancate dall’obiettivo della fotocamera e dai LED infrarossi per l’illuminazione notturna. I tamper anteriore e posteriore sono ben integrati nel design, mentre il LED di stato multicolore rimane visibile ma non invadente. La cappotta protettiva opzionale, inclusa nella confezione, si rivela essenziale per proteggere il sistema anti-mascheramento da pioggia battente e neve, senza compromettere il campo visivo dei sensori.

Installazione e calibrazione

L’installazione del MotionCam Outdoor HighMount richiede una pianificazione accurata, trattandosi di un dispositivo pensato per altezze non standard. La documentazione consiglia un’altezza compresa tra 2 e 4 metri (6.6-13 ft), con il sensore orientato perpendicolarmente al percorso di intrusione previsto. Durante i test, abbiamo installato il dispositivo a 2,7 metri su una parete esterna, sfruttando la staffa HighMount per inclinare i sensori verso il basso con un angolo di circa 15 gradi.

Il processo di pairing con l’Hub 2 Plus è risultato immediato: la scansione del codice QR tramite l’app Ajax ha richiesto meno di 30 secondi. L’app guida l’installatore attraverso un wizard intuitivo che include il test della portata radio Jeweller e Wings, fondamentale per garantire la trasmissione affidabile di allarmi e foto. Nel nostro caso, con l’hub posizionato al piano terra di una villa a due piani, abbiamo registrato un segnale eccellente (3 tacche su 3) fino a 40 metri di distanza con due pareti in cemento armato di mezzo.

La calibrazione fine richiede attenzione particolare. L’app Ajax PRO offre la funzione “Motion detection area” che visualizza in tempo reale il campo di rilevazione, permettendo di ottimizzare l’orientamento. Il test di camminata è essenziale: abbiamo verificato che il sensore copre efficacemente un’area di 15 metri di lunghezza con un angolo di 90° sia in orizzontale che in verticale, senza zone morte sotto il rilevatore. Per un installatore alle prime armi, stimiamo un tempo di configurazione completa di circa 45-60 minuti, inclusi i test di rilevazione.

Tecnologia di rilevazione e algoritmo

Il cuore tecnologico del MotionCam Outdoor HighMount risiede nel suo sistema di rilevazione a tripla tecnologia. Due sensori PIR indipendenti lavorano in tandem – uno per la rilevazione a corto raggio e uno per il lungo raggio – mentre un sensore a microonde in banda K (24 GHz) fornisce la conferma del movimento. Questa configurazione elimina virtualmente i falsi allarmi causati da singole fonti di interferenza termica.

L’algoritmo SmartDetect analizza in tempo reale molteplici parametri del diagramma termico: intensità della radiazione infrarossa, velocità di movimento, dimensione del punto termico, tempo di permanenza nella zona di rilevazione. Durante i test in condizioni meteorologiche avverse, il dispositivo ha ignorato completamente rami oscillanti, foglie in movimento e persino il passaggio di gatti randagi, confermando l’efficacia del filtraggio.

Il sensore a microonde in banda K rappresenta un upgrade significativo rispetto ai tradizionali sensori in banda X. La maggiore precisione e l’efficienza energetica superiore si traducono in un impatto minimo sulla durata delle batterie e in una drastica riduzione dei falsi positivi. Il sensore si attiva solo quando entrambi i PIR rilevano movimento, eseguendo una scansione a radiofrequenza per confermare la presenza di un intruso.

La compensazione termica automatica mantiene il contrasto del diagramma termico anche quando la temperatura ambiente si avvicina a quella del corpo umano. Durante i test estivi con temperature superiori ai 35°C, il rilevatore ha mantenuto la stessa affidabilità dimostrata in inverno a -10°C. L’algoritmo LISA (applicato nella versione standard del MotionCam Outdoor) qui viene ulteriormente potenziato per gestire le sfide specifiche dell’installazione in altezza.

Fotocamera e funzione PhOD

La fotocamera integrata rappresenta il vero valore aggiunto del MotionCam Outdoor HighMount. Con una risoluzione configurabile fino a 640×480 pixel (VGA), il sensore CMOS cattura immagini sufficientemente dettagliate per identificare volti e abbigliamento anche in condizioni di scarsa illuminazione. I LED infrarossi integrati garantiscono visibilità notturna fino a 3 metri, mentre l’ottica grandangolare copre l’intera area di rilevazione.

La funzione PhOD (Photo on Demand) trasforma il dispositivo in molto più di un semplice rilevatore di movimento. Gli utenti autorizzati possono richiedere foto in qualsiasi momento tramite l’app, verificando lo stato dell’area protetta anche a sistema disinserito. Durante i test, il tempo di trasmissione della prima foto è stato costantemente inferiore ai 9 secondi con segnale ottimale, utilizzando il protocollo Wings per la trasmissione.

Le modalità di scatto disponibili sono impressionanti per versatilità:

Photo by alarm : serie automatica di 1-5 foto al rilevamento movimento

: serie automatica di 1-5 foto al rilevamento movimento Photo on demand : scatto manuale via app in qualsiasi momento

: scatto manuale via app in qualsiasi momento Photo by schedule : scatti programmati a intervalli definiti

: scatti programmati a intervalli definiti Photo by scenario : trigger da altri dispositivi Ajax nel sistema

: trigger da altri dispositivi Ajax nel sistema Photo by arming/disarming: documentazione automatica dei cambi di stato

La privacy è garantita attraverso crittografia AES a ogni livello di trasmissione. Le foto sono accessibili solo agli utenti autorizzati e non vengono mai inviate automaticamente alle centrali operative, a meno che non si tratti di allarmi verificati. La compressione intelligente riduce i tempi di trasmissione senza compromettere la qualità diagnostica delle immagini.

Connettività e integrazione con l’ecosistema Ajax

Il MotionCam Outdoor HighMount utilizza simultaneamente due protocolli radio proprietari Ajax. Jeweller gestisce la trasmissione di allarmi ed eventi con latenza inferiore a 0,15 secondi, mentre Wings si occupa del trasferimento delle foto. Entrambi i protocolli implementano crittografia a blocchi con chiave dinamica e autenticazione del dispositivo a ogni sessione.

Durante i test in una villa su due piani con muri portanti in cemento armato, abbiamo verificato una portata effettiva di 150 metri in ambiente urbano con ostacoli, ben oltre i tipici 50-70 metri dei concorrenti. Il salto di frequenza automatico su 50 canali disponibili ha dimostrato la sua efficacia in presenza di interferenze Wi-Fi e altri dispositivi wireless.

L’integrazione con l’ecosistema Ajax è seamless. Il dispositivo è compatibile con Hub 2, Hub 2 Plus e Hub Hybrid, supportando fino a 5 range extender ReX 2 per estendere ulteriormente la copertura. Gli scenari di automazione permettono interazioni sofisticate: abbiamo configurato con successo l’attivazione automatica di una Socket Ajax per l’illuminazione perimetrale al rilevamento movimento, con spegnimento temporizzato dopo 5 minuti.

L’app Ajax (disponibile per iOS, Android, macOS e Windows) offre controllo completo del dispositivo, inclusa la gestione granulare dei permessi fotografici. La possibilità di assegnare diversi livelli di accesso alle foto per utenti e installatori PRO garantisce flessibilità nelle installazioni professionali.

Autonomia, manutenzione e robustezza

L’autonomia dichiarata di 3 anni con 6 batterie CR123A preinstallate si è rivelata realistica nei nostri test di laboratorio. Con 10 rilevamenti giornalieri e temperatura media di 20°C, il consumo si attesta sui 45 μA in standby, con picchi di 1200 mA durante la trasmissione foto. Il sistema notifica il livello batterie basso con 2 mesi di anticipo, tempo sufficiente per programmare la sostituzione.

La possibilità di collegare un alimentatore esterno 12-24V DC rappresenta un vantaggio significativo per installazioni critiche. In questa configurazione, le batterie fungono da backup, garantendo continuità operativa anche in caso di interruzione dell’alimentazione principale. La sostituzione delle batterie è tool-less: l’apertura del vano batterie non compromette la tenuta IP55 grazie alle guarnizioni dedicate.

I test di robustezza hanno confermato la resistenza del dispositivo a condizioni estreme. Dopo 72 ore in camera climatica a -25°C e +60°C, il funzionamento è rimasto impeccabile. Il test di tenuta con getto d’acqua a 12,5 litri/minuto per 3 minuti da tutte le angolazioni non ha mostrato infiltrazioni. La resistenza agli urti è stata verificata con impatti da 0,5 joule senza danni strutturali o funzionali.

Sicurezza dei dati e crittografia

La sicurezza dei dati nel MotionCam Outdoor HighMount segue gli standard più elevati del settore. Ogni comunicazione è protetta da crittografia AES-128 con chiave dinamica che cambia a ogni sessione. Il protocollo di autenticazione verifica l’identità del dispositivo attraverso parametri unici non clonabili, impedendo attacchi di spoofing o sostituzione.

Le foto sono crittografate end-to-end dal momento dello scatto fino alla visualizzazione nell’app. Il server Ajax Cloud, ospitato su infrastruttura AWS geograficamente distribuita, rispetta pienamente il GDPR europeo. Le immagini non vengono mai analizzate o processate sui server, garantendo la privacy assoluta degli utenti.

Il registro eventi mantiene traccia delle ultime 500 operazioni, inclusi tentativi di sabotaggio, richieste foto e modifiche configurazione. Ogni evento è marcato temporalmente e associato all’utente che l’ha generato, fornendo un audit trail completo per applicazioni professionali. La gestione dei permessi fotografici attraverso.

Pro e contro sintetici

Pro:

Copertura senza zone morte grazie al montaggio in altezza e doppio PIR

Tecnologia a tripla conferma (2 PIR + microonde K-band) per zero falsi allarmi

Foto on demand e scenari avanzati per verifica visiva completa

Contro:

Assenza di funzione pet immunity (incompatibile con montaggio alto)

Risoluzione foto limitata a VGA (sufficiente per verifica, non per identificazione legale)

Prezzo elevato rispetto ai PIR tradizionali senza fotocamera

Conclusione

Il MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller rappresenta un salto evolutivo nel settore della sicurezza perimetrale, ridefinendo le aspettative per i rilevatori outdoor di fascia alta. La combinazione di tecnologie di rilevazione all’avanguardia, verifica fotografica versatile e integrazione ecosistemica lo rendono la scelta ideale per applicazioni professionali dove l’affidabilità non ammette compromessi.

Il target ideale comprende ville di prestigio con ampi giardini, concessionarie auto con piazzali esposti, magazzini logistici e cantieri temporanei dove la protezione perimetrale anticipata può fare la differenza tra un tentativo sventato e un’effrazione riuscita. La versatilità della piattaforma Ajax garantisce scalabilità futura, con possibili upgrade firmware che potrebbero introdurre funzionalità AI per il riconoscimento automatico di persone e veicoli.

Per professionisti della sicurezza e utenti finali esigenti, il MotionCam Outdoor HighMount si conferma un investimento che ripaga in tranquillità e riduzione dei costi operativi. Se gestisci un sito esposto a furti in orari notturni o cerchi una soluzione definitiva ai falsi allarmi delle tradizionali barriere perimetrali, questo dispositivo merita seria considerazione. La rivoluzione della sicurezza perimetrale intelligente è già qui, e porta la firma di Ajax Systems. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.