Ninja Luxe Café: presentata la macchina 3-in-1 che fa espresso, filtro e cold brew come al bar

Immaginate di svegliarvi al mattino e preparare un espresso perfetto come quello del bar, senza dover essere dei baristi esperti. O magari preferite un caffè filtro classico per accompagnare la colazione, o ancora un cold brew rinfrescante per le giornate estive. Ora tutto questo è possibile con una sola macchina: la nuova Ninja Luxe Café, appena lanciata da SharkNinja in Italia.

Questa innovativa macchina 3-in-1 promette di rivoluzionare il modo in cui prepariamo il caffè a casa, eliminando quella frustrazione tipica di chi ha provato a domare una macchina semi-automatica senza successo. Presentata ufficialmente il 13 giugno 2025 a Milano, la Ninja Luxe Café arriva da SharkNinja, Inc. (NYSE: SN), colosso globale specializzato in tecnologia e design di prodotto, già noto per i suoi elettrodomestici innovativi.

Il segreto del successo di questa macchina sta nella tecnologia Barista Assist, un vero e proprio assistente virtuale che trasforma chiunque in un esperto del caffè. Non si tratta di semplici preset, ma di un sistema intelligente che vi guida passo dopo passo con 25 impostazioni di macinatura personalizzate in base al tipo di caffè che volete preparare. La bilancia integrata, precisa al grammo con una tolleranza di soli 2 grammi, vi dice esattamente quanto caffè utilizzare, mentre il pressino a molla garantisce sempre la giusta pressione di compattazione – uno degli aspetti più difficili da padroneggiare per i principianti.

Ma non finisce qui: la macchina regola automaticamente temperatura e pressione per ogni tipo di bevanda, assicurando un’estrazione ottimale che esalta gli aromi del caffè senza bruciarlo o sotto-estrarlo. È come avere un barista esperto che calibra la macchina per voi ogni volta.

Il vero asso nella manica è il sistema Dual Froth, una tecnologia che risolve uno dei problemi più comuni nella preparazione del cappuccino casalingo: la schiuma del latte. Questo sistema monta automaticamente qualsiasi tipo di latte – vaccino o vegetale – offrendo fino a quattro diverse consistenze di schiuma. Volete un cappuccino con schiuma densa e cremosa? Selezionate “Schiuma Densa”. Preferite un flat white con poca schiuma? C’è l’opzione “Poca Schiuma”. Per un latte macchiato perfetto c’è “Latte Montato”, mentre per le bevande estive potete scegliere “Schiuma Fredda”. Niente più tentativi falliti con il montalatte manuale o schiuma che si sgonfia dopo pochi secondi.

SharkNinja ha sviluppato due modelli principali per soddisfare esigenze e budget diversi. Il modello Essential (449,99 €) è la scelta ideale per chi cerca semplicità senza rinunciare alla qualità. Questo modello permette di preparare espresso doppio o quadruplo, utilizza il sistema Dual Froth completo, prepara caffè filtro in tre intensità diverse (classico, intenso o freddo) e include ovviamente la tecnologia Barista Assist. È la macchina perfetta per chi vuole entrare nel mondo del caffè di qualità senza complicazioni eccessive.

Il modello Premier (549,99 €) è invece pensato per i veri appassionati che desiderano sperimentare con una gamma più ampia di bevande. Oltre a tutte le funzioni del modello Essential, aggiunge la possibilità di preparare espresso singolo, Americano (espresso allungato con acqua calda), cold brew tradizionale e una vera chicca: l’espresso estratto a freddo. Quest’ultima è una novità assoluta nel mercato domestico: il caffè viene estratto a temperatura e pressione più basse con un tempo di estrazione più lungo, risultando in un gusto più morbido, dolce e ricco, con meno acidità. È perfetto da bere liscio o come base per cocktail sofisticati come l’Espresso Martini.

Modello Premier

Modello Essential

Entrambi i modelli includono funzioni di pulizia e risciacquo automatici che rendono la manutenzione un gioco da ragazzi. Basta premere un pulsante e la macchina si pulisce da sola, eliminando residui di caffè e latte che potrebbero compromettere il gusto delle bevande successive. Un dettaglio non da poco per chi usa la macchina quotidianamente e non vuole perdere tempo in complicate procedure di pulizia.

La versatilità è un altro punto di forza della Ninja Luxe Café. La macchina può preparare bevande in formati da 170 ml a 511 ml, adattandosi perfettamente a ogni momento della giornata e a ogni preferenza. Un espresso ristretto da 170 ml per il risveglio mattutino, un caffè filtro da 340 ml per accompagnare la pausa pranzo, o un generoso cold brew da 511 ml per affrontare il pomeriggio estivo – tutto con la stessa macchina.

“La nuova Ninja Luxe Café è stata progettata per risolvere i problemi più comuni dei consumatori”, spiega Neil Shah, Direttore Commerciale di SharkNinja. “Le raccomandazioni personalizzate per la macinatura, la bilancia integrata e il sistema di montatura automatica eliminano le difficoltà tipiche della preparazione del caffè a casa, evitando aromi sgradevoli o lo sforzo della schiumatura manuale. In SharkNinja crediamo che i consumatori meritino prestazioni eccezionali e versatilità a un prezzo accessibile, e siamo entusiasti di offrire tutto questo agli amanti del caffè con il lancio di Ninja Luxe Café in Italia.”

E per chi cerca il massimo della tecnologia? È già stato annunciato l’arrivo del modello Luxe Café Pro nel corso dell’anno, al prezzo di 699,99 €. Anche se i dettagli completi non sono ancora stati rivelati, si vocifera che includerà funzionalità ancora più avanzate per i baristi domestici più esigenti, forse con profili di estrazione personalizzabili e controllo ancora più granulare sui parametri di preparazione.

La distribuzione è già partita su tutti i canali principali: potete trovare la linea Ninja Luxe Café su Ninjakitchen.it, il sito ufficiale dell’azienda, su Amazon per chi preferisce la comodità dell’e-commerce, presso i rivenditori autorizzati e nei principali punti vendita di elettronica di consumo in tutta Italia.

Considerando che una macchina per espresso di qualità può costare facilmente oltre 500 euro, un macinacaffè professionale altri 200-300 euro, e una macchina per cold brew almeno 50-100 euro, l’investimento in una Ninja Luxe Café che racchiude tutte queste funzioni sembra più che giustificato. Senza contare il risparmio di spazio sul piano di lavoro della cucina e la semplicità di avere un unico apparecchio da pulire e mantenere.

La domanda che tutti si fanno è: riuscirà davvero questa macchina a farci dimenticare la fila al bar sotto casa? Con la sua combinazione di tecnologia intelligente, versatilità e facilità d’uso, la Ninja Luxe Café sembra avere tutte le carte in regola per trasformare anche il più inesperto degli utenti in un barista domestico competente. E per chi ama sperimentare, le possibilità creative sono infinite: dal classico cappuccino mattutino al trendy cold brew pomeridiano, passando per cocktail serali a base di espresso estratto a freddo.

In un’epoca in cui il rituale del caffè è diventato sempre più importante nella nostra quotidianità, avere la possibilità di replicare l’esperienza del bar a casa propria non è più un lusso, ma una necessità. E con prezzi che partono da 449,99 euro per un dispositivo che sostituisce tre macchine diverse, SharkNinja sembra aver centrato il bersaglio, offrendo tecnologia professionale a un pubblico sempre più ampio ed esigente.