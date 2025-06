L’AI giunge su Instagram: arriva Restyle, lo strumento per trasformare i video

Instagram si apre a una nuova fase evolutiva. L’ app infatti spinge sull’innovazione tecnologica per offrire ai suoi utilizzatori strumenti sempre più avanzati. Tra le novità più importanti presentate nelle ultime ore vi è “Restyle”, ovvero l’ inedita funzione basata sull’intelligenza artificiale. L’annuncio è arrivato direttamente da Adam Mosseri, capo di Instagram, che ha sottolineato l’obiettivo di rendere l’esperienza di creazione video più fluida e creativa.

Restyle permette di modificare l’estetica dei contenuti con effetti generati automaticamente dall’AI. Nella sua prima versione, lo strumento include una selezione di filtri e animazioni preimpostati. Ma la funzione più interessante è ancora, si tratta l’open-prompting. Ossia la possibilità di scrivere, in linguaggio naturale, lo stile desiderato e ottenere un video personalizzato in base alla descrizione. L’utente, ad esempio, potrà digitare “stile anni ’80 con luci al neon” o “effetto disegno animato acquerello” e vedere il proprio contenuto trasformato.

Instagram sperimenta nuove funzioni per creator e utenti comuni

Attualmente, Restyle è accessibile solo tramite Edits, la nuova app lanciata da Instagram come risposta a CapCut. È stato però confermato che la funzione verrà in seguito integrata anche direttamente nell’editor video ufficiale di Instagram, rendendola più accessibile a tutti.

Ma non è finita qui. Instagram ha introdotto altre due importanti funzioni che guardano all’interazione e alla personalizzazione. La prima è il “Reel di prova”, uno strumento pensato per testare la potenza virale di un contenuto prima di pubblicarlo definitivamente. Il reel viene mostrato soltanto a coloro che non seguono il creatore e, dopo 24 ore, si possono analizzare dati come visualizzazioni, commenti e condivisioni. Insomma, un modo intelligente per valutare l’impatto di un contenuto, prima di decidere se inserirlo nel profilo in modo permanente.

L’altra funzione riguarda la griglia dei post. Ora finalmente, gli utenti possono riorganizzare liberamente l’ordine delle pubblicazioni. Non sarà più necessario seguire la cronologia. Ogni post può essere spostato a piacimento per ottenere un profilo visivamente più armonico. È una novità pensata in particolare per creator, brand e influencer, che curano la coerenza estetica della propria pagina.

Infine, arriva anche l’integrazione tra Note e Spotify. Grazie ad essa ogni utente può condividere con i propri follower un brano musicale, visibile per 24 ore, accompagnato da un pensiero personale. Insomma, Instagram si evolve, puntando tutto su creatività, test e personalizzazione.