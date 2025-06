ICH-X K3: ecco gli interni e il bagagliaio del nuovo fuori strada

Il gruppo DR sta continuando a produrre vetture su vetture e sta ampliando il listino dei sotto marchi disponibili in grado di venire incontro a quegli utenti che non vogliono spendere cifre troppo importanti per dotarsi di un’auto fuoristrada, sulla linea di questa nuova politica aziendale, la società ha sviluppato un nuovo fuoristrada che uscirà in un’unica versione full optional dal prezzo decisamente accessibile, stiamo parlando della nuova ICH-X K3, un nuovo modello che porta con sé a dare interessante novità e del quale sappiamo ora come si comporranno gli interni di abitacolo e bagagliaio.

Plancia e bagagliaio

L’abitacolo si sviluppa in modo decisamente Orizzontale garantendo spazio in abbondanza durante le percorrenze, Abbiamo un ampio volante in eco pelle dietro il quale viene posizionato un display da 10 pollici che permette di Visualizzare i parametri dell’automobile come velocità e numero di giri, lateralmente è più centralmente all’interno dell’abitacolo invece disponibile un ampio display da 15,5 pollici che permette di gestire interamente la multimedialità dell’automobile e dunque anche l’infotainment, ancora più inferiormente troviamo le bocchette per la climatizzazione seguite a stretto giro da un pad di ricarica wireless che trova poi posteriormente la manopola per la gestione e la selezione del cambio automatico a sette rapporti.

È presente anche in ampio tetto panoramico, i sedili sono in pelle e quelli anteriori godono anche della funzione di ventilazione per renderli decisamente più godibili anche durante i periodi caldi.

Per quanto riguarda il vano bagagli, quest’ultimo gode di un volume di 500 l che può aumentare drasticamente se si abbassano i sedili posteriori a 1500 l in un rapporto di frazionamento 60:40.

Per quanto riguarda la motorizzazione, a bordo abbiamo un motore 4 cilindri 2.0 turbo benzina da 245 CV e 375 Nm di coppia, Nella versione gpl invece scendono a 238 e la coppia a 359 Nm.

Per quanto riguarda invece il prezzo di vendita, la variante benzina costa 43.900 euro, mentre quello GPL 45.900 euro.