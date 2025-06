WhatsApp: un messaggio non è mai stato così pericoloso

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta senza ombra di dubbio e WhatsApp, l’applicazione conta infatti miliardi di account attivi che ogni giorno scambiano messaggi con i propri cari, questo traguardo raggiunto nel corso degli anni dalla nota applicazione ovviamente rappresenta una pietra miliare all’interno di questo mondo, allo stesso tempo però rappresenta un dettaglio non trascurabile, purtroppo per noi, anche per i truffatori, questi ultimi infatti ormai da diversi mesi utilizzano la nota piattaforma di messaggistica per colpire gli utenti indifesi che non sono in grado di cogliere il pericolo al primo segnale di allarme, ecco dunque che le truffe online sono esplose su WhatsApp colpendo tantissime persone.

Trattandosi di un fenomeno molto diffuso, ovviamente anche l’Italia non è stata esente dall’arrivo di questo pericolo, moltissimi utenti infatti ricevono ogni giorno messaggi fraudolenti che puntano ovviamente a penetrare nel conto corrente, la refurtiva più amata infatti dai truffatori sono proprio i codici di accesso bancari per poter svuotare i conti dei loro risparmi, la truffa esplosa qui in Italia segue alla lettera quanto detto e per di più utilizza anche le videochiamate, scopriamo nel dettaglio come funziona in modo da poterci difendere.

La truffa svuota conto corrente

La truffa di cui vi parliamo oggi, punta direttamente al conto corrente della vittima tramite un messaggio che arriva dai truffatori i quali si spacciano per la banca del malcapitato, questi ultimi nello specifico avvisano l’utente di una comunicazione davvero molto urgente da recapitare che però può essere consegnata solo tramite una videochiamata, questo stratagemma fa abbassare la guardia la vittima la quale consentirà avviando la video chiamata e seguendo le istruzioni dei truffatori, i quali la convinceranno dapprima ad attivare la condivisione dello schermo e poi effettuare il login presso la propria pagina Internet banking, in questo modo i truffatori potranno appropriarsi delle credenziali di accesso della vittima per poi derubarla, se dovesse essere contattati con le medesime modalità non esitate a non rispondere.