Google Pixel 6a, la batteria verrà limitata tramite aggiornamento

Google ha preso una decisione drastica per fronteggiare una preoccupante problematica. I fenomeni di surriscaldamento della batteria che stanno affliggendo alcuni modelli di Pixel 6a in tutto il mondo verranno arginati con un intervento fortemente limitante per gli utenti.

Attraverso un aggiornamento software obbligatorio, Google vuole ridurre il rischio di un potenziale surriscaldamento della batteria. Per riuscire in questo obiettivo, l’update software andrà a ridurre la capacità della batteria oltre che limitare le prestazioni di ricarica. A causa delle numerose segnalazioni che si stanno susseguendo, l’azienda di Mountain View ha deciso intervenire in modo duro causando sconcerto tra gli utenti.

L’azienda ha sottolineato che le limitazioni diventeranno attive una volta che la batteria avrà raggiunto i 400 cicli di ricarica. Big G si è impegnata a contattare direttamente gli utenti interessati da questa problematica per fornire maggiori dettagli e informazioni su come affrontare la problematica.

Google ha deciso di limitare le prestazioni della batteria dei Pixel 6a per prevenire potenziali incidenti legati al surriscaldamento

Le foto condivise dagli utenti in rete mostrano i Pixel 6a dopo che la batteria si è surriscaldata. I device si sono completamente sciolti, causando non poco timore negli utenti che stavano utilizzando il dispositivo. Il rischio di esplosione, in questi casi, è elevato e per fortuna non ci sono state vittime ma solo danni materiali.

Considerando che i Pixel 6a sono stati lanciati a luglio 2022, sono ancora molti gli utenti che utilizzano lo smartphone dell’azienda come dispositivo principale. Il rischio di incidenti ha spinto Google a prendere une decisione talmente drastica e impopolare.

Interessante notare come il fenomeno sembri molto simile a quanto avvenuto con i Pixel 4a. I dispositivi soffrivano di un problema legato al surriscaldamento della batteria. Anche in quel caso, Google si trovò costretta a rilasciare un aggiornamento che andava a limitare le prestazioni del dispositivo per ridurre il rischio di incidenti.