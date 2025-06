Blue Origin: rinvio per il lancio di New Glenn

La prossima missione, che per ora non ha ancora un carico ufficiale annunciato, è stata intitolata “Never Tell Me the Odds“. Uno degli obiettivi sarà il recupero del primo stadio del razzo. Secondo indiscrezioni, a bordo potrebbe esserci anche ESCAPADE, una missione della NASA diretta verso Marte. Sul fronte produttivo, Limp ha rassicurato che la costruzione dei secondi stadi (GS2) del razzo è in linea con gli obiettivi. Ovvero otto unità previste entro l’anno. Eppure, l’effettiva frequenza dei lanci non segue lo stesso ritmo. Tale discrepanza tra capacità produttiva e operatività è stata interpretata da molti come un tentativo di trasmettere fiducia a Bezos, che sarebbe sempre più impaziente rispetto all’andamento del programma.

A complicare ulteriormente la situazione è intervenuto un cambiamento nei vertici aziendali. Lo scorso 28 maggio, subito dopo una riunione generale, Limp ha annunciato due partenze importanti. La prima, prevista e pianificata, è quella di Linda Cova, vicepresidente per i motori, che andrà in pensione. Più sorprendente è invece il congedo di Jarrett Jones, responsabile del programma New Glenn, che prenderà un anno sabbatico a partire proprio dal 15 agosto. Anche se la sua assenza è stata definita una pausa, la tempistica ha sollevato perplessità sulla reale motivazione del suo allontanamento. Al momento, l’azienda è alla ricerca di una figura per sostituirlo.