Amazon sconta ASUS ROG Ally X: il prezzo è bassissimo

Una promozione davvero da non perdere è disponibile su Amazon giusto in questi giorni di metà giugno, nel corso dei quali i consumatori si ritrovano a poter pensare di acquistare la Asus Rog Ally X, una relativamente piccola console portatile con la quale poter giocare in mobilità con i giochi preferiti.

Pensata per offrire il massimo della potenza in mobilità, il prodotto è un concentrato di tecnologia di ultima generazione, come il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, che viene supportato dalla presenza di ben 24GB di RAM ed un hard disk interno SSD PCIe da 1TB (utilissimo per riuscire a caricare giochi ad una velocità elevata).

Il design è stato completamente rivisto rispetto al passato, la colorazione nera è elegante ed assolutamente bella da vedere, ma ne guadagna l’ergonomia e l’impugnatura, molto più ergonomica, come anche la disposizione dei tasti, che facilita il raggiungimento senza difficoltà di vario genere.

Asus Rog Ally X ha un prezzo conveniente su Amazon

Siete alla ricerca di una console portatile di alta qualità? allora dovete subito pensare di acquistare la Asus Rog Ally X, un prodotto completo sotto ogni punto di vista, con un prezzo finale più bilanciato grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni: 799 euro, contro i 999 euro di listino. L’ordine è da effettuare premendo questo link.

Il display è da 7 pollici, con finitura lucida, ed un refresh rate elevato, pari a 120Hz, per godere della massima fluidità in fase di utilizzo. Il sistema operativo è Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software, se non il necessario per poter godere di un’esperienza comunque più che bilanciata per la tipologia del prodotto.