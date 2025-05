Lenovo chiude l’anno con una crescita economica da record

Alla fine dell’anno fiscale 2024/25, Lenovo ha confermato la sua posizione di leader nel settore tecnologico mondiale. I risultati finanziari ottenuti infatti, risultano essere tra i migliori della storia del brand. L’azienda ha concluso un anno caratterizzato da una crescita solida e bilanciata, in grado di unire performance economiche eccellenti con una trasformazione strategica guidata dall’innovazione.

L’intelligenza artificiale velocizza l’evoluzione di Lenovo

Il fatturato annuo ha raggiunto i 69,1 miliardi di dollari, in aumento del 21% rispetto all’anno precedente. L’utile netto è cresciuto del 36%, arrivando a 1,4miliardi di dollari secondo i criteri non HKFRS. Ma il dato più rilevante è forse quello legato alla composizione dei ricavi. Infatti circa il 47% proviene oggi da settori non legati ai PC, segno evidente di una diversificazione che punta sempre più su servizi, infrastrutture e intelligenza artificiale. Il quarto trimestre ha mostrato un’ ulteriore spinta. I ricavi sono aumentati del 23% rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre l’utile netto non HKFRS è salito del 25%, toccando i 278 milioni.

Lenovo ha dimostrato come la collaborazione tra produzione flessibile, visione e capacità di innovazione rappresenti una formula vincente. Il modello produttivo ODM+, l’organizzazione globale end-to-end e le oltre 30 sedi produttive in 11 mercati hanno garantito una reattività superiore agli altri attori del settore. Non è un caso che tutte le aree geografiche abbiano registrato aumenti a doppia cifra nei ricavi.

Centrale nella strategia Lenovo è il ruolo sempre più rilevante dell’AI, che sta guidando la trasformazione dell’intera azienda. Con investimenti in R&D aumentati del 13%, Lenovo ha lanciato soluzioni AI ibride e dispositivi di nuova generazione. Il ThinkBook Plus con schermo arrotolabile, il Motorola Razr con Moto lAI e i PC AIWindows hanno rafforzato la leadership del gruppo in ogni settore.

Ma non è tutto. Anche dal lato ESG, l’ azienda ha ottenuto premi per la sostenibilità e il rispetto dei principi etici nell’intelligenza artificiale. In Italia, la crescita è avvenuta anche grazie a nuove soluzioni per la scuola, il business e l’alta performance computing.