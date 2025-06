Very Mobile riscrive le regole della telefonia: l’alta velocità a portata di tutti

Non serve aspettare il futuro, perché Very Mobile lo ha già portato nel presente. Con un’offerta che combina tecnologia 5G, trasparenza nei costi e accessibilità totale, l’operatore virtuale punta a semplificare la vita dei suoi clienti. Non ci sono vincoli nascosti, né costi aggiuntivi, ogni offerta viene proposta con un prezzo fisso e definitivo. Ogni utente sa in anticipo quanto pagherà, senza clausole ambigue o costi di attivazione.

Offerte su misura e servizi extra: la rivoluzione Very non si ferma

Very Mobile ha sviluppato pacchetti adatti a ogni tipo di esigenza. Ad esempio per chi naviga molto, per chi vuole solo chiamare, o per chi cerca il massimo possibile in termini di giga. L’offerta base parte da 5,99€ al mese per 150GB in 5G, con minuti e SMS illimitati. È riservata a chi proviene da operatori come Iliad, CoopVoce o Fastweb. Altre combinazioni includono 200, 300 o persino 440GB, tutte con la garanzia del 5G incluso e del prezzo bloccato. Per i nuovi numeri, le condizioni sono altrettanto vantaggiose, con tariffe che partono da 6,99€.

A chi cerca la massima esperienza di rete, Very offre le opzioni “Full Speed 5G” e “Very Plus”, con queste, si naviga alla massima velocità disponibile, si ricevono giga extra ogni mese e si accede a sconti riservati con partner commerciali. Anche i piani solo dati sono disponibili, con offerte fino a 1000GB a 13,99€. Il primo mese di prova è gratuito su molte offerte, e la SIM arriva a casa senza costi di spedizione.

L’attivazione è semplice. Si può procedere online, con SPID o CIE, oppure in oltre 3.000 negozi in tutta Italia. Con l’app Very, tutto è sotto controllo, soglie, rinnovi, opzioni estero e ricariche automatiche. Non mancano servizi extra, come “Very Protetti”, che mette al sicuro la navigazione da virus e minacce informatiche. Chi poi invita amici ad attivare una SIM Very può ricevere fino a 150€ in ricariche gratuite. Una proposta completa, moderna e senza compromessi.