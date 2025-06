ho. Mobile: torna la promo da 100GB al mese, il prezzo è un’occasione

Anche per il mese di giugno 2025, ho. Mobile conferma la disponibilità della sua offerta ho. 5,99, attivabile fino al 23 giugno da nuovi clienti, sia in caso di attivazione con nuovo numero sia con portabilità da altro operatore. Siamo di fronte ad un’offerta che in tanti già in passato hanno ritenuto molto vantaggiosa in quanto garantisce mensilmente minuti senza limiti, SMS senza limiti e 100 giga di traffico dati in 4G. Da precisare che la velocità massima è di 60 Mbps, per un costo totale ogni mese di soli 5,99€.

L’offerta si distingue per la presenza della funzionalità Roaming Zero, che consente di utilizzare 7,60 giga anche nei Paesi dell’Unione Europea. Per chi desidera prestazioni superiori, è possibile abilitare il 5G attivando l’opzione ho. il Turbo a 1,29 euro o il pacchetto ho.+ a 1,99 euro, con velocità fino a 2 Gbps.

Costi di attivazione e operatori compatibili con ho. Mobile

Il costo di attivazione varia in base all’operatore di provenienza. Non tutti infatti scegliendo questa offerta di ho. Mobile si ritroveranno di fronte allo stesso importo. A tal proposito è meglio precisare che a pagare 2,99€ per l’attivazione saranno solo ed esclusivamente alcuni utenti provenienti da determinati gestori. Eccoli qui:

Iliad;

PosteMobile;

CoopVoce;

Kena;

Lyca Mobile;

Spusu Italia;

Elimobile;

e da altri operatori virtuali come Optima, 1Mobile, Digi Mobil e Withu.

Per chi arriva invece da TIM, Vodafone, Fastweb, WindTre o Very Mobile, l’attivazione ha un costo pari a 29,90 euro. In questi casi, l’offerta è disponibile solo con autoricarica attiva. Se questa opzione non viene selezionata, ho. Mobile propone in alternativa ho. 13,99, che offre 150 giga in 4G, minuti e SMS illimitati, al costo mensile di 13,99 euro con medesimo costo di attivazione.

Nel momento dell’acquisto, il costo di attivazione va sommato alla prima ricarica, dalla quale sarà scalato il rinnovo dell’offerta selezionata. L’opportunità quindi è una delle migliori, di quelle da non lasciar scappare via.