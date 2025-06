Trump e Musk: come procede la loro disputa?

I riflettori dei media si stanno concentrati sull’acceso scontro tra Elon Musk e Donald Trump. Eppure, negli sviluppi più recenti, sembra che l’atmosfera si stia lentamente raffreddando. Nessuno si aspetta una riappacificazione, ma perlomeno i toni, almeno pubblicamente, hanno perso parte della loro carica aggressiva. Trump, in alcune esternazioni, ha affermato di augurare il meglio a Musk. Nonostante ciò, ha dichiarato di voler liberarsi della sua Tesla Model S rossa. Un’auto che in passato aveva acquistato proprio per manifestare simbolicamente il suo sostegno a Musk e alla sua visione. In molti avevano ipotizzato che tra i due ci fosse stata una conversazione telefonica nel tentativo di chiarire i malintesi. Ma Trump ha categoricamente negato: a suo dire, sarebbe stato Musk a cercare un contatto, mentre lui, troppo preso da altri impegni, non avrebbe dato seguito alla richiesta.

Disputa tra Musk e Trump: recenti sviluppi

Dal lato opposto, anche Musk ha moderato i toni, rimuovendo alcuni post in cui accusava Trump in relazione agli Epstein Files. Nonostante ciò, il fondatore di SpaceX e Tesla non sembra intenzionato ad abbassare del tutto la guardia. Continua a promuovere la sua proposta di un nuovo partito politico. Allo stesso tempo, non ha smesso di opporsi al controverso disegno di legge noto come “Big, Beautiful Bill”. Il quale sembra essere stato il vero detonatore del dissidio tra i due.

Ma c’è davvero la possibilità che Musk fondi un partito indipendente? La questione divide gli osservatori. Alcuni analisti ritengono che l’attivismo politico dell’imprenditore stia già provocando effetti negativi sulle sue aziende, in particolare su Tesla. Inoltre, secondo molti esperti, l’eventuale nascita di un nuovo partito finirebbe per sottrarre voti alla base repubblicana, già in bilico in molte aree chiave del Paese.

Considerando lo scenario attuale, la frattura tra Musk e Trump non sembra destinata a ricomporsi a breve. Non resta che attendere per capire come evolverà la questione tra tali due figure di spicco.