Tesla Model S Plaid in vendita: Trump scarica Musk davanti a tutti

Era rossa, lucente, una Tesla Model S Plaid con gli interni bianchi e cerchi Tempest. A ordinarla in diretta, con telecamere puntate e bandiere sullo sfondo, fu Donald Trump in persona. Davanti ai giornalisti, accanto a un Elon Musk visibilmente provato dalle proteste, il Presidente americano sfoggiò sorrisi, strette di mano e parole al miele. Il tutto mentre Musk veniva contestato per il suo ruolo nel progetto Doge, tra crolli in borsa e boicottaggi pubblici. Trump, all’epoca, definì il CEO di Tesla “un genio dell’innovazione”, aggiungendo che “l’America aveva bisogno di uomini come lui”. Un’uscita che fece discutere tanto quanto l’acquisto dell’auto: oltre 1.000 cavalli, 0-100 in meno di 2 secondi, autonomia di circa 630 km. Un simbolo. O almeno, così sembrava.

Ora, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, tutto è cambiato. La relazione tra i due sarebbe crollata sotto il peso di tensioni personali e divergenze pubbliche. Il colpo di scena? Trump, in privato, avrebbe confidato ai suoi collaboratori il desiderio di sbarazzarsi della Tesla Model S Plaid. C’è chi parla di un regalo, chi di una vendita, chi addirittura di una donazione simbolica. Una scelta che trasuda disprezzo. L’auto sarebbe ancora parcheggiata nel garage presidenziale, in attesa di un destino che potrebbe chiudere definitivamente il sipario su una delle alleanze più chiacchierate degli ultimi anni. Perché tanta rabbia da parte di Trump? Alcuni parlano di dichiarazioni ritenute offensive da parte di Musk. Altri sussurrano di affari mancati, telefonate ignorate, risposte mai arrivate. Possibile che tutto sia davvero finito come in una rottura qualsiasi?

La Tesla ormai un regalo indesiderato

Elon Musk, fino ad ora, non ha risposto pubblicamente, solo silenzio assoluto, come se volesse lasciare che le azioni parlassero al posto suo o forse è l’effetto di un rapporto ormai bruciato, consumato davanti agli occhi del mondo. L’auto, con le sue linee affilate e la tecnologia avanzata, è ora un fardello. Quel gesto teatrale, applaudito da alcuni e deriso da altri, ha perso ogni significato. La Tesla Model S Plaid, un tempo simbolo di unione e progresso, oggi è solo un ricordo ingombrante. Cosa succederà ora? Nessuno lo sa, ma una cosa è certa: Trump e Musk non sono più dalla stessa parte.