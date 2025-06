Tesla Model Y Performance: la sua potenza in pista al Nürburgring

Il ritmo dello sviluppo della nuova Tesla Model Y Performance non accenna a rallentare. Alcune settimane fa le prime foto spia, ora un video emozionante dal leggendario circuito del Nürburgring, dove ogni curva scolpisce il carattere di un’auto. È lì che il nuovo SUV ad alte prestazioni è stato immortalato mentre spingeva al limite, tra curve veloci e stacchi. Camuffata sotto pellicole scure, la Tesla ha mostrato già alcuni tratti distintivi. Si notano uno spoiler posteriore affilato come una lama, cerchi in lega di nuova concezione di grandi dimensioni e pinze freno anteriori rosse. Cosa c’è sotto quella carrozzeria ancora mascherata? Le linee sembrano solo leggermente ritoccate rispetto alla versione standard. Il paraurti anteriore appare pressoché invariato, così come quello posteriore. Eppure, qualcosa nel passo e nell’assetto suggerisce un’indole più cattiva. I pneumatici Pirelli P Zero completano l’immagine di un SUV Tesla elettrico pronto all’asfalto.

Modifiche mirate per spingere la Tesla Model Y oltre ogni limite

La nuova Model Y Performance è sicuramente diversa dal passato, più potente ed anche più aggressiva. I tecnici stanno lavorando a un setup rivisto per telaio e sospensioni, essenziale per esaltare la dinamica in curva e il controllo ad alte velocità. Ogni componente sarà tarato per garantire reattività e precisione, anche nei tratti più impegnativi. Per il comparto motorizzazione ci sarà sicuramente poi un powertrain a doppio motore, sinonimo di trazione integrale e potenza distribuita in maniera fulminea. Nessun dettaglio ufficiale ancora, ma le prestazioni Tesla andranno probabilmente oltre i 4,3 secondi dichiarati oggi dalla versione Dual Motor con Acceleration Boost.

L’interno della nuova Model Y Performance non è stato mostrato, ma le indiscrezioni sono tante. Si prevedono sedili sportivi dedicati, studiati per contenere il corpo anche durante la guida più veloce. Il resto dell’abitacolo dovrebbe rimanere fedele allo stile minimalista Tesla, con finiture aggiornate per sottolineare l’anima corsaiola del modello. Il debutto ufficiale si avvicina e presto avremo più certezze. Quando verrà svelata del tutto, la nuova sarà pronta a superare tutti i SUV elettrici sul mercato?