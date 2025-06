Switch 2: emersi dubbi sulla riparabilità?

La nuova Nintendo Switch 2 è arrivata sugli scaffali da pochi giorni. Eppure, ha già attirato l’attenzione degli esperti di iFixit. I quali sono noti per i loro approfonditi smontaggi dei dispositivi più diffusi. Dopo un primo sguardo, il team ha ora diffuso un’analisi dettagliata che evidenzia i punti deboli e le scelte ingegneristiche della nuova console. Il quesito centrale che guida il loro lavoro riguarda la riparabilità. In particolare, ci si è chiesto se Nintendo ha fatto tutto il possibile per migliorare tale elemento. La risposta, purtroppo, è piuttosto deludente.

Nintendo Switch 2: ecco cosa è emerso dal teardown

Uno degli aspetti più controversi riguarda i Joy-Con. Dopo anni di polemiche e cause legali legate al cosiddetto “drift“, Nintendo aveva promesso un ripensamento radicale per tali controller. Eppure, iFixit ha rilevato che i nuovi Joy-Con continuano a basarsi sui tradizionali potenziometri, anziché adottare sensori a effetto Hall, noti per essere più resistenti all’usura. La causa di tale scelta pare essere tecnica. L’attacco magnetico utilizzato per collegare i Joy-Con alla console interferirebbe con i sensori a effetto Hall, rendendoli inaffidabili.

Il drift, quindi, rimane un rischio concreto. Secondo iFixit, l’usura del materiale resistivo e l’accumulo di polvere possono comprometterne il funzionamento, anche con un uso moderato. Inoltre, anche se i controller possono sembrare facili da aprire realtà è ben diversa. Numerose viti nascoste e parti incollate complicano le operazioni. La batteria della Switch 2 rappresenta un altro ostacolo. È posizionata in modo accessibile, ma è incollata al telaio. Fattore che rende difficile la sua rimozione. Anche altri componenti fondamentali, come la porta USB-C per la ricarica e la memoria non modulare, limitano fortemente la sostituibilità.

Considerando ciò, iFixit assegna alla riparabilità di Switch 2 un punteggio di appena 3 su 10. Un dato che dimostra come, nonostante qualche progresso marginale, la nuova console erediti ancora molti dei limiti della generazione precedente.