Tesla sfida il traffico romano con la guida autonoma

Roma non è una città semplice per chi guida. Vi sono infatti strade irregolari, traffico imprevedibile, motorini che sbucano da ogni angolo e attraversamenti pedonali improvvisi. È proprio in questa città però che Tesla ha deciso di mettere alla prova il suo sistema Full Self-Driving (Supervisionato). Ossia la funzione di guida autonoma ancora sotto controllo umano. Non si tratta di una dimostrazione qualunque, ma di un test reale, in un contesto quotidiano, caotico e storico allo stesso tempo.

Tecnologia avanzata, ma con l’uomo ancora al comando, ecco il nuovo esperimento Tesla

Il percorso scelto per il test va dal Campidoglio al Colosseo, un tratto ricco di storia ma anche di difficoltà tecniche. Curve strette, turisti distratti e continue interferenze del traffico urbano rappresentano una sfida concreta per qualsiasi tecnologia. Tesla documenta l’intero tragitto con un video pubblicato sul profilo X ufficiale europeo, mostrando come la Model 3 reagisca prontamente a ogni imprevisto. Che si tratti di auto ferme in mezzo alla carreggiata, motorini che sorpassano a destra e pedoni che attraversano senza preavviso, risulta essere tutto sotto controllo.

Nonostante il caos tipico della Capitale, il veicolo mantiene la traiettoria, regola la velocità in modo armonioso e riesce a interagire con gli altri utenti della strada. Tutto ciò avviene grazie al sistema Full Self-Driving supervisionato, attualmente in fase di test con un software sperimentale. Il veicolo impiegato è una Tesla Model 3 identica a quelle disponibili per l’acquisto in Europa, con l’unica differenza di un firmware ancora non rilasciato al pubblico. Il Full Self-Driving, al momento, non è completamente autonomo. In quanto richiede ancora la supervisione costante del conducente, pronto a intervenire in ogni momento. Ad ogni modo, i progressi mostrati nei test europei dimostrano quanto la tecnologia sia vicina a un utilizzo quotidiano su larga scala. L’obiettivo dichiarato infatti, è quello di trasformare ogni Tesla compatibile, che sia ModeS, 3, X o Y, in un veicolo in grado di muoversi da solo, grazie ad aggiornamenti software continui. Oggi tutte le Tesla sono vendute con il sistema Autopilot di serie. Ma la casa di Elon Musk guarda oltre. In quanto il 22 giugno, ad Austin, è previsto il lancio del primo servizio di robotaxi. Roma, intanto, si candida a diventare la prima grande città europea dove la guida autonoma prende forma.