Realme 14T 5G a prezzo folle: sconto Amazon più coupon in regalo

Uno sconto del 17% e un coupon del valore di 20 euro oggi vi consentono di acquistare un nuovo smartphone con caratteristiche tecniche buone senza spendere molto. Non a caso, infatti, grazie al colosso dell’e-commerce Amazon, il Realme 14T 5G viene offerto con un rapporto qualità/prezzo ulteriormente ottimizzato.

Dotato di un display AMOLED FHD+ eSports a 120 Hz che offre una qualità visiva non solamente nitida ma anche luminosa e confortevole per gli occhi. Non manca inoltre la certificazione Low Blue Light TÜV che migliora ulteriormente la qualità visiva in qualsiasi circostanza.

Realme 14T 5G: oggi imperdibile con queste offerta

Oltre a contraddistinguersi grazie a un’eccellente display, il Realme 14T 5G dispone di un comparto fotografico in grado di scattare foto di buona qualità grazie a una fotocamera da 50MP con intelligenza artificiale.

Al fine di consentire un utilizzo ottimale in qualsiasi circostanza, il costruttore ha deciso di rendere questo smartphone resistente a diverse circostanze. Presenti dunque le certificazioni IP69, IP68 e IP66, che rendono il Realme 14T non resiste solamente a spruzzi e schizzi, ma anche a immersioni complete in acqua calda.

L’esperienza d’uso viene senza alcun dubbio ottimizzata dal processore Dimensity 6300 5G che offre eccellenti prestazioni anche durante le sessioni di gaming. Non mancano inoltre 18 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Infine, la presenza della batteria da 5260 MAh consente di arrivare a fine giornata con una singola carica.

Se volete avere a portata di mano uno smartphone con ottimo rapporto qualità/prezzo il Realme 14T 5G è perfetto e imperdibile con lo sconto messo oggi a disposizione da Amazon. Il prezzo di listino viene infatti scontato del 17% ma è possibile aggiungere anche il coupon sconto del valore di 20 euro. Lo sconto più il coupon fanno crollare il prezzo a soli 229,99 euro.