WhatsApp e privacy: ora puoi nascondere la tua presenza online

Non tutti sanno che WhatsApp ha introdotto una funzione che permette di mascherare la propria presenza online in tempo reale. Dopo anni di richieste da parte degli utenti, l’app ha deciso di offrire questa opzione per chi desidera tutelare la propria privacy. Il cambiamento, già disponibile su molte versioni dell’app, è pensato per chi vuole entrare ed uscire da WhatsApp senza far sapere agli altri se è collegato.

Come funziona la nuova impostazione di WhatsApp: semplicità e controllo in pochi tocchi

In passato si poteva nascondere l’orario dell’ultimo accesso e togliere le spunte blu che indicano la lettura dei messaggi. Oggi, invece, è possibile fare un passo ulteriore e disattivare del tutto l’indicatore “online”. Ciò significa che anche mentre si sta usando attivamente l’applicazione, nessuno potrà vedere che si è connessi. Insomma, una novità che rappresenta una svolta per tutti coloro che vogliono usare WhatsApp senza pressioni esterne. Tutto in modo libero e senza l’ansia di dover rispondere immediatamente ai messaggi ricevuti dagli altri.

Attivare questa funzione è facile. Dopo aver aggiornato l’app, si accede al menu “Impostazioni”, si seleziona la voce “Privacy” e da lì “Chi può vedere quando sono online”. La chiave per mantenere l’anonimato è selezionare “Identico a ultimo accesso” e poi impostare “Nessuno” nella sezione relativa alla visibilità dell’ultimo accesso. Così facendo, se non si mostra l’orario dell’ultima connessione, automaticamente non verrà mostrata nemmeno la presenza online.

Questa funzione non è pensata per nascondersi dagli altri, ma per dare alle persone maggiore libertà. In un’epoca dove siamo sempre connessi e dove la comunicazione è continua, il diritto alla discrezione digitale diventa fondamentale. WhatsApp lo ha capito, offrendo uno strumento utile, semplice e apprezzato. Un piccolo cambiamento che può avere un grande impatto sul modo in cui viviamo la comunicazione online ma soprattutto su come ognuno preferisce gestire la propria privacy digitale.