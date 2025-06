Poe: la piattaforma di Quora basata sull’intelligenza artificiale

Porre domande, ottenere risposte in pochissimi secondi, ma anche portare avanti conversazioni con chatbot basati sull’intelligenza artificiale non sono solamente azioni che potranno essere effettuate in futuro. Si tratta già di una realtà consolidata grazie allo sviluppo della tecnologia che ha, di conseguenza, portato alla progettazione di strumenti innovativi che aiutano utenti e professionisti in qualsiasi momento. Avete mai sentito parla di Poe? E’ uno strumento ideato da Quora che consente appunto di porre domande e ottenere risposte, ma anche di analizzare documenti e generare testi.

A contraddistinguere particolarmente questo strumento basato sull’AI è la possibilità di mettere a disposizione degli utenti non un unico chatbot, bensì ChatGPT, GPT-4 e Claude+. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori dettagli in merito a Poe.

Poe: i dettagli di questa piattaforma AI

Utilizzare chatbot e strumenti basati sull‘intelligenza artificiale è ormai diventato piuttosto comune tra gli utenti dato che consentono di portare a termine sia compiti semplici che progetti più complessi come la generazione di testi.

Come anticipato, Poe mette a disposizione differenti chatbot tra cui ChatGPT, GPT-4 e Claude+ e non solamente uno. Oltre a ciò, come tutte le altre piattaforme basate sull’intelligenza artificiale, Poe consente in qualsiasi momento di porre domande al bot che l’utente decide di selezionare. Naturalmente, giunti a questo punto, la capacità di ottenere risultati dipenderà dal chatbot che l’utente sceglie.

Dunque, tutto si baserà sulle capacità dell’intelligenza artificiale e delle funzionalità incluse in un determinato chatbot. In questo modo, l’utente avrà la possibilità di ottenere contenuti come testi, codici di programmazione e molto altro in pochissimo tempo e senza l’aiuto di professionisti.

E’ bene sapere che nonostante l’accesso alla piattaforma sia gratuito, non vale lo stesso per le tecnologie che utilizza Poe. Sottoscrivendo l‘abbonamento a Poe al costo di 229,99 euro annuali, o 22,99 mensile, si ha accesso a maggiori funzionalità ma non manca un periodo gratuito della durata di 7 giorni per poter testare la piattaforma.