Hyundai IONIQ 6 N: la nuova era dell’elettrico sportivo

Hyundai ha da poco rilasciato le prime immagini teaser della nuova IONIQ 6 N. Ovvero il secondo modello 100% elettrico ad alte prestazioni della gamma N. Non si tratta però di un semplice restyling della IONIQ 6, ma una vera reinterpretazione sportiva. Il design affilato e ben strutturato della nuova vettura evidenzia una ricerca estrema dell’efficienza aerodinamica. Passaruota allargati, assetto ribassato, cerchi più leggeri e un pronunciato alettone posteriore testimoniano l’intento dell’ azienda che si propone di coniugare eleganza e velocità.

Hyundai, innovazione globale con un cuore green

L’obiettivo di Hyundai è quello di offrire un’esperienza di guida entusiasmante anche nel mondo dell’elettrico. L’identità della IONIQ 6N si fonda infatti su tre pilastri della divisione N. Ossia agilità in curva, performance in pista e accessibilità quotidiana. “Corner Rascal”, “Racetrack Capability” ed “Everyday Sports Car” sono i concetti guida del progetto, concepito per entusiasmare sia su strada che su circuito. La IONIQ 6 N non si limita a inseguire la concorrenza, ma mira a superarla, in particolare grazie alla sua tecnologia avanzata, ad un equilibrio dinamico e ad una risposta pronta e istintiva. Il modello sarà svelato ufficialmente al pubblico durante il Goodwood Festival of Speed nel luglio 2025. Una scelta fatta per sottolineare il carattere sportivo e competitivo della vettura.

Mentre presenta un modello pensato per far battere il cuore, Hyundai rafforza anche il suo impegno verso la sostenibilità. Nata nel 1967, oggi la casa automobilistica è in primo piano a livello mondiale. Non a caso essa comprende oltre 120.000 dipendenti, una rete industriale ben organizzata e una forte presenza anche in Europa. Il brand infatti ha ottenuto il 30° posto nella classifica Interbrand “Best Global Brands 2024”, con un valore stimato di 23miliardi di dollari.

Invece in Italia, con oltre 120 punti vendita e il 3,1% del mercato, Hyundai è sinonimo di affidabilità e progresso. L’unicità dell’offerta green del marchio, che comprende tutte e cinque le alimentazioni sostenibili, dimostra quindi una visione ampia, moderna e concreta.