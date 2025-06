Amazon EXTRA RIBASSO: super SCONTO su monitor Samsung attivo ora

Restare aggiornati sulle offerte tech di Amazon è come entrare in un parco giochi dove ogni giorno spunta una novità irresistibile. Oggi poi c’è un motivo in più per sbrigarsi ad acquistare, quel motivo si chiama Samsung Monitor Gaming Odyssey G4. Acquistandolo avrai solo pura potenza visiva e fluidità estrema, il tutto confezionato in un design elegante che fa anche la sua figura sulla scrivania. Su Amazon è comparsa una promo davvero succosa per chi cerca gaming e contenuti ad alto frame rate. Questo monitor da 27 pollici è perfetto per chi vuole tenere alto il livello di reattività nei giochi senza rinunciare al comfort visivo. Che si tratti di una sessione di eSport o di editing, saprà tenere testa a ogni sfida.

Prestazioni pensate per i gamer più esigenti: perché la promo di Amazon è imperdibile

Il Samsung Odyssey G4 da 27″ su Amazon è la risposta a chi cerca fluidità, risoluzione nitida e tempi di risposta fulminei. Il pannello IPS Full HD 1920×1080 restituisce colori vividi e angoli di visione ampi. Il refresh rate di 240 Hz è una garanzia per chi gioca competitivo. Con solo 1 ms (GtG) di tempo di risposta, i movimenti sono sempre nitidi. Supporta FreeSync Premium e G-Sync, quindi zero tearing. È dotato di porte HDMI, DisplayPort e ingresso audio, per una connettività completa. Il design include supporto HAS regolabile in altezza e funzione Pivot per ruotarlo in verticale. Presenti anche le tecnologie Eye Saver Mode e Flicker Free, ideali per proteggere la vista durante le maratone di gioco. Disponibile ora su Amazon con uno sconto del 31%, il monitor scende a 199,80 euro. Un’offerta di cui approfittare prima che scompaia! Clicca qui per non perderla!