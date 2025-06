Google: diminuisce il traffico verso le notizie

Il panorama della ricerca online sta subendo trasformazioni profonde. In particolare a causa dell’introduzione e della diffusione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Tra cui, la funzione AI Overviews lanciata da Google ha giocato un ruolo centrale nel cambiare il modo in cui gli utenti accedono alle informazioni. Una delle principali conseguenze di tale cambiamento è stata la progressiva diminuzione del traffico verso i siti web. Soprattutto quelli di informazione. A fornire un quadro chiaro della situazione sono i dati registrati ad aprile 2025. Nel dettaglio, il traffico “umano” verso il sito del New York Times è calato al 36,5%, rispetto al 44% registrato tre anni prima. Tale flessione si inserisce in una tendenza generale confermata anche da Similarweb, come riportato dal Wall Street Journal. Parallelamente, BrightEdge ha osservato che, nonostante un incremento del 49% nelle ricerche da quando AI Overviews è stato introdotto, la percentuale di click effettivi verso i siti web è scesa al 30%.

Google registra un calo del traffico verso le informazioni

Tali numeri indicano che molti utenti ormai si affidano ai riassunti forniti dai chatbot per ottenere risposte immediate. Anche in merito a eventi di attualità. La presenza di una sintesi nella parte superiore della pagina dei risultati Google, accompagnata da riferimenti alle fonti, sembra bastare nella maggior parte dei casi. Di conseguenza, la necessità di proseguire il percorso verso i siti originari si affievolisce. Riducendo notevolmente la visibilità degli editori.

A tal proposito, Google ha presentato un quadro parzialmente diverso durante il suo evento I/O 2025. L’azienda di Mountain View ha sostenuto che, nel complesso, l’integrazione dell’AI nel motore di ricerca avrebbe generato un aumento del 10% del traffico verso i siti web. Tale fenomeno riguarda soprattutto ricerche di natura non informativa, per le quali il riassunto iniziale si trasformerebbe in uno stimolo a esplorare ulteriormente. Il cambiamento imposto da tali strumenti richiede un adattamento urgente da parte del mondo della SEO. L’obiettivo diventa ora essere selezionati come fonte nei riassunti generati dall’intelligenza artificiale.