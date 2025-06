Google Pixel rivoluziona la ricerca con l’AI Mode

Google ha dato il via a un cambiamento importante per i suoi dispositivi Pixel. In che modo? Introducendo negli Stati Uniti l’AI Mode direttamente nella barra di ricerca presente nella schermata principale. L’icona che segnala questa nuova funzione è stata avvistata da alcuni utenti, segno che il lancio è già iniziato, anche se per ora in modo limitato. La lente classica è ora accompagnata da un simbolo che richiama Gemini, la potente intelligenza artificiale sviluppata da Google. Tale novità è passata quasi inosservata, ma segna un importante passo avanti nell’evoluzione della ricerca su smartphone.

AI Mode: primo passo verso un’interazione intelligente e personalizzata sui dispositivi Google Pixel

L’AI Mode consente di porre domande e ricevere risposte che uniscono i risultati classici del web con le capacità dell’intelligenza artificiale. Presentata durante il Google I/O, questa funzione punta a trasformare la semplice ricerca in un’esperienza interattiva, contestuale e ricca di sfumature. Invece di suggerire solo link e contenuti testuali, l’AI è in grado di elaborare risposte più complete, sintetizzando varie fonti e presentandole in modo chiaro. La modalità AI non sostituisce la ricerca tradizionale, ma si integra ad essa, offrendo un’alternativa più evoluta e dinamica.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nella barra di ricerca rappresenta una dichiarazione d’intenti da parte di Google. L’obiettivo è quello di rendere l’accesso alle informazioni più naturale, come parlare con un assistente esperto. L’AI può suggerire app, file, contatti o contenuti salvati, in base al contesto della richiesta. Insomma, il telefono anticipa i bisogni dell’utente, invece di reagire semplicemente ai suoi comandi.

Al momento, la funzione è riservata solo agli americani, ma se seguirà lo stesso percorso delle altre innovazioni di Gemini, verrà estesa anche agli altri mercati. I commenti delle persone però, sono contrastanti. Alcuni apprezzano la novità, altri ne mettono in dubbio la reale utilità. Nonostante ciò, il futuro della ricerca su smartphone sembra già scritto. Parte proprio da qui!