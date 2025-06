Robot aspirapolvere Roborock Q10 S5+ con una speciale offerta, ma solo oggi

Il robot aspirapolvere Roborock Q10 S5+ si contraddistingue grazie a una potente aspirazione da 10.000 Pa che consente di rimuovere facilmente peli di animali, briciole e sporco incrostato non solo dai pavimenti ma anche da tappeti. Per ottimizzare la pulizia di questi ultimi, questo modello Roborock è in grado di riconoscere automaticamente i tappeti, sollevare i moci per evitare di bagnarli e aumentare la potenza di aspirazione per una pulizia più profonda.

Siete in cerca di una soluzione perfetta per poter rimuovere efficacemente lo sporco senza danneggiare le superfici delicate?

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Roborock Q10 S5+: oggi in offerta imperdibile

Volete portare a termine la pulizia degli ambienti della vostra casa in modo impeccabile? Oggi tutto ciò può diventare realtà solamente grazie a un accessorio pratico e compatto che consente di portare a termine la pulizia degli ambienti in poco tempo e senza sforzi.

Addio a pavimenti sporchi con il sistema di lavaggio VibraRise 2.0 che dispone della tecnologia di vibrazione sonica a doppia zona che si occupa di offrire una strofinatura fino a 3000 volte al minuto per rimuovere tutte le macchie e lo sporco, lasciando i pavimenti come nuovi. Se la vostra casa ha anche tanti tappeti, questo roborock è perfetto perché è in grado di sollevarsi fino a 8 mm sui tappeti evitando dunque di doversi fermare.

Non manca anche l’evitamento ostacoli reactiveTech, una tecnologia avanzata a luce strutturata che è in grado di rilevare e aggirare con precisione diverse tipologie di ostacoli garantendo, di conseguenza, una pulizia continua anche nel caso in cui gli ambienti sono disordinati.

Il prezzo del Roborock Q10 S5+ oggi scende a soli 359,99 euro grazie a uno sconto del 18% sul prezzo iniziale di 439,99 euro. Approfittatene subito!