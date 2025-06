CoopVoce Extra 300 ora con primo mese GRATIS

Una delle offerte di rete mobile del momento dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce è quella nota con il nome di CoopVoce Extra 300. Quest’ultima è stata resa disponibile all’attivazione dall’operatore fino alla giornata del prossimo 25 giugno 2025 ad un prezzo favoloso pari a soli 7,90 euro al mese. Ora però è stata introdotta una novità. Per tutti coloro che la attiveranno online, infatti, sarà possibile ottenere il primo mese gratuito.

CoopVoce Extra 300, primo mese gratuito per i nuovi clienti che la attiveranno online

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha da poco introdotto una novità di rilievo alla sua super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata CoopVoce Extra 300. Ora, per tutti i nuovi clienti dell’operatore che la attiveranno online sul sito ufficiale dell’operatore, sarà possibile ottenere anche il primo mese gratuito. Gli utenti, in particolare, potranno farlo sfruttando un codice promozionale, ovvero 300COOPVOCE.

Quest’ultimo va inserito nella sezione apposita “Inserisci il codice promo” presente sul sito ufficiale al momento dell’acquisto della nuova offerta mobile. Im questo modo, gli utenti potranno sfruttare gratuitamente per il primo mese il fantastico bundle messo a disposizione da questa super offerta. Nello specifico, CoopVoce Extra 300 arriva ad includere ogni mese una enorme quantità di traffico dati per navigare pari a ben 300 GB. Questi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta ci saranno minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a ben 1000 sms verso tutti i numeri.

Come già detto, dopo il primo mese il costo per il rinnovo sarà pari a soli 7,90 euro al mese grazie all’ultima promozione messa a disposizione dall’operatore. Ricordiamo però che questa nuova offerta mobile di CoopVoce non è attivabile da tutti. L’offerta in questione è infatti disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali di CoopVoce.