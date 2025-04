Semplicità e trasparenza con CoopVoce EVO 250!

CoopVoce ha lanciato una promozione destinata a catturare l’attenzione di chi cerca un piano mobile semplice, trasparente e senza costi nascosti. Fino al 30 aprile è infatti possibile attivare l’offerta EVO 250 al prezzo di 8,90 euro al mese, una cifra bloccata per sempre. L’offerta include un pacchetto completo che comprende un ampio volume di traffico dati, minuti illimitati e una quota mensile di SMS, con la garanzia di non subire mai rimodulazioni o aumenti nel tempo, come da politica dichiarata dall’operatore.

Un piano mobile che non cambia mai, ecco EVO 250 di CoopVoce

Il processo di attivazione è stato reso particolarmente accessibile. È possibile richiedere la nuova SIM online e riceverla gratuitamente a casa, oppure ritirarla presso uno dei numerosi punti vendita Coop presenti sul territorio nazionale. Anche i già clienti possono passare a EVO 250 senza sostenere costi aggiuntivi, semplicemente effettuando un cambio offerta.

Tra i vantaggi inclusi ci sono funzionalità come l’hotspot, l’assistenza tramite app o chat con uno specialista e la protezione automatica contro i numeri a sovrapprezzo. La trasparenza dell’offerta è sottolineata dall’assenza di vincoli contrattuali e di spese inattese, rendendo EVO 250 una proposta pensata per chi desidera una gestione semplice e diretta della propria linea mobile.

Dal punto di vista tecnico, CoopVoce si appoggia a una rete che garantisce una copertura del 99,8% del territorio nazionale. Grazie alla tecnologia 4G, gli utenti possono contare su una navigazione veloce e stabile, supportata anche dal servizio VoLTE, che consente di telefonare in alta definizione e navigare contemporaneamente.

La promozione, limitata nel tempo, si inserisce in un panorama in cui sempre più utenti cercano offerte durature, prive di condizioni nascoste e con servizi realmente utili. CoopVoce, da anni presente nel mercato delle telecomunicazioni, punta su un rapporto chiaro con i propri clienti, proponendo un piano che unisce convenienza, affidabilità e semplicità. Resta poco tempo per aderire: l’iniziativa sarà valida solo fino alla fine del mese.