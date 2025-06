OpenAI presto al cinema con Andrew Garfield

Luca Guadagnino, rinomato regista italiano, è al centro di un nuovo progetto. Si tratta di un film intitolato Artificial, ispirato alle dinamiche interne di OpenAI. La notizia della possibile regia di Guadagnino è stata riportata da The Hollywood Reporter. La pellicola ruoterà intorno al clamoroso allontanamento e successivo reintegro di Sam Altman, co-fondatore e CEO dell’azienda. Il film si propone di esplorare in profondità le dinamiche interne ad OpenAI. Cercando di far luce su quanto avvenuto in quel periodo di grande tensione. Il progetto ha suscitato grande interesse e, sempre secondo The Hollywood Reporter, Amazon MGM Studios lo sta sviluppando con una rapidità sorprendente. Le riprese potrebbero iniziare già durante l’estate, con location previste a San Francisco, sede di OpenAI e in Italia, dove Guadagnino potrebbe ambientare alcune sequenze chiave. Anche il casting procede rapidamente, con alcuni nomi già emersi tra i possibili protagonisti.

La storia di OpenAI diventa un film: ecco i dettagli

Andrew Garfield, attore di grande talento, è indicato come favorito per interpretare Sam Altman. Al suo fianco, Monica Barbaro sarebbe in lizza per il ruolo di Mira Murati, Chief Technology Officer di OpenAI. Mentre Yura Borisov potrebbe prestare il volto a Ilya Sutskever, scienziato e co-fondatore che avrebbe avuto un ruolo centrale nella decisione di allontanare Altman.

La sceneggiatura è firmata da Simon Rich, che figura anche tra i produttori, insieme a David Heyman e Jeffrey Clifford di Heyday Films. Jennifer Fox è in trattative per unirsi alla produzione. Se tale assetto venisse confermato, si tratterebbe del terzo progetto che vede Guadagnino collaborare con Amazon MGM Studios. Il nuovo titolo arriverebbe dopo Challengers e il già attesissimo After the Hunt, in uscita nell’autunno 2025 e con protagonista lo stesso Andrew Garfield.

Un film su intelligenza artificiale, etica e potere, narrato attraverso lo sguardo unico di Guadagnino sembra essere un progetto che promette di far discutere. Non resta che attendere e scoprire quando sarà possibile guardarlo al cinema.