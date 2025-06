Auto elettriche: il mercato delle batterie è in mano alla Cina

Il mercato legato alle batterie per le auto elettriche continua ad essere nelle mani calde della Cina, dominare e la società CATL Che guida la classifica dei principali produttori, quest’ultima anche nel periodo che va da gennaio ad aprile 2025 può infatti contare su un market share superiore al 38%, questo dato emerge da un report di SNE Research che ha stilato una vera e propria fotografia in tempo reale del mercato globale delle batterie per auto elettriche.

Scendendo di più nel dettaglio, nei primi quattro mesi del 2025 la richiesta di batterie è stata pari a 308,5 Gigawattora, segnando una crescita del 40,2% su base annua, numeri decisamente importanti che rappresentano come il settore sia incostante crescita e che allo stesso tempo segnano come l’Europa sia pesante ritardo.

La classifica del market share

Le aziende si dividono così il mercato delle batterie per auto elettriche:

CATL : 117,6 GWh (+42,4%) – 38,1% di market share

: 117,6 GWh (+42,4%) – 38,1% di market share BYD : 53,4GWh (+60,8%) – 17,3% di market share

: 53,4GWh (+60,8%) – 17,3% di market share LG Energy Solution : 31,4 GWh (+16,3%) – 10,2% di market share

: 31,4 GWh (+16,3%) – 10,2% di market share SK On : 13,4 GWh (+24,1%) – 4,3% di market share

: 13,4 GWh (+24,1%) – 4,3% di market share CALB : 11,9 GWh (+21,4%) – 3,9% di market share

: 11,9 GWh (+21,4%) – 3,9% di market share Gotion : 10,6 GWh (+82,8%) – 3,4% di market share

: 10,6 GWh (+82,8%) – 3,4% di market share Samsung SDI : 10,3 GWh (-11,2%) – 3,3% di market share

: 10,3 GWh (-11,2%) – 3,3% di market share Panasonic : 9,4 GWh (-8,7%) – 3% di market share

: 9,4 GWh (-8,7%) – 3% di market share EVE : 8,3 GWh ( +69,4%) – 2,7% di market share

: 8,3 GWh ( +69,4%) – 2,7% di market share SVOLT : 8,1 GWh (+113,2%) – 2,6% di market share

: 8,1 GWh (+113,2%) – 2,6% di market share “Altri“: 34,1 GWh (+67,2%) – 11,1% di market share

La società intesta alla classifica non sembra dare segni di rallentamento e anzi come sappiamo sta continuando a presentare batterie di nuova generazione in grado di garantire maggiore autonomia e durata, oltre a tempi di ricarica sempre più bassi, non a caso le sue batterie stanno trovando sempre più diffusione anche sulle auto di case automobilistiche globali che cercano di stringere partnership collaborative convenienti per riuscire ad accaparrarsi le sue batterie di ultima generazione, stesso discorso per BYD Che continua a crescere senza fermarsi nelle medesime modalità, producendo batterie per se stessa e anche per altre case automobilistiche oltre quelle cinesi.