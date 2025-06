Pixel 10: torna la tecnologia per la calibrazione automatica del display

Scompare per anni, poi ritorna. La tecnologia che aveva stupito molti utenti del Pixel 4 è pronta a fare nuovamente capolino con il debutto del Pixel10, previsto per il prossimo 20 agosto. Google, secondo indiscrezioni riportate da Android Authority, starebbe per reintegrare una funzione dimenticata. Ovvero la regolazione automatica della temperatura colore in base alla luce ambientale. Una soluzione già vista nel 2019 con il nome di Ambient EQ e ora rielaborata come Adaptive Tone.

Una funzione che torna su Pixel 10, ma con un’identità diversa

A distanza di anni, l’intento resta lo stesso. Ossia evitare l’affaticamento degli occhi e mantenere una qualità visiva coerente in qualsiasi ambiente. Il tutto sarà affidato a un nuovo sensore, l’“ams TMD3743”, che promette precisione e tempi di risposta nettamente migliorati rispetto al passato. Non è un semplice effetto visivo, ma un sistema studiato per adattarsi in tempo reale, passando da tonalità fredde a più calde in base alla luce rilevata, migliorando così la resa di immagini, video e contenuti web.

Il primo assaggio di questa tecnologia si era avuto sul Nest Hub nel 2018. L’anno dopo, era approdata sul Pixel 4, dove venne subito paragonata al True Tone di Apple. Il paragone non era fuori luogo. In quanto entrambi i sistemi miravano a migliorare l’esperienza d’uso con un’interfaccia più naturale e meno stancante. Ma mentre Apple ha mantenuto e perfezionato la funzione, Google ha deciso di accantonarla, almeno per gli smartphone. Dopo una breve comparsa sul Pixel Tablet, Adaptive Tone è pronta a ritagliarsi di nuovo un ruolo centrale.

La domanda che resta aperta è se questa nuova versione saprà rispondere alle critiche del passato. Non tutti erano rimasti colpiti dall’efficacia di Ambient EQ. Alcuni lamentavano regolazioni troppo leggere, quasi impercettibili. I recenti test sul tablet però mostrano un netto miglioramento nella reattività e nella fedeltà della calibrazione. Se le promesse saranno mantenute anche su smartphone, Pixel 10 potrebbe offrire una qualità visiva che si adatta meglio alle esigenze di chi guarda, fotografa o lavora dallo schermo.