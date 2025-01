POCO continua a prestare grande attenzione al mondo dei supereroi. Dopo la presentazione del modello F6 dedicato a Deadpool e Wolverine, arriva ora un altro dispositivo in edizione limitata. Questa volta l’attenzione è riservata al noto Tony Stark. Il nuovo dispositivo in arrivo, il POCO X7 Pro, è dedicato ad Iron Man. Suddetta nuova versione non si limita a stupire per le sue performance. Conquista anche i fan dell’universo Marvel grazie a un design audace ispirato all’iconica armatura di Tony Stark.

POCO si ispira ai supereroi per i suoi nuovi modelli

Il modello X7 Pro Iron Man Edition sfoggia una scocca dal colore rosso metallizzato con dettagli dorati. Elementi che richiamano perfettamente lo stile dell’armatura di Tony Stark. Il casco del supereroe spicca sul retro del dispositivo, posizionato strategicamente sotto il logo “POCO” e sopra i marchi “Marvel” e “Avengers”. Tale scelta di design rende lo smartphone non solo un dispositivo tecnologico d’avanguardia, ma anche un vero e proprio oggetto da collezione.

L’attenzione ai dettagli si estende anche agli accessori e alla confezione. La scatola del POCO X7 Pro Iron Man Edition è stata progettata per evocare l’estetica high-tech delle Stark Industries. Grazie ad un design elegante e futuristico. Il cavo di ricarica USB-C si distingue per il colore rosso acceso. Mentre l’estrattore della SIM sfoggia un design esclusivo che richiama i gadget Stark.

Anche l’interfaccia utente non passa inosservata. Il software è stato personalizzato con temi e animazioni ispirati a Iron Man. Ogni dettaglio, dalle icone alle schermate di blocco, richiama il mondo del noto supereroe.

Il POCO X7 Pro Iron Man Edition presenta un display AMOLED da 6,67 pollici. CrystalRes 1,5K Flow con refresh rate fino a 120Hz. Il processore è MediaTek Dimensity 8400–Ultra. Quest’ultimo è supportato da 12 GB di RAM LPDDR5X. Con 512 GB di memoria UFS 4.0. La batteria da 6.000mAh con ricarica HyperCharge da 90W garantisce un’autonomia prolungata. Con tempi di ricarica ridotti.

Sul fronte fotografico, il dispositivo monta una fotocamera principale da 50MP con sensore Sony IMX882, stabilizzazione ottica ed elettronica (OIS/EIS), accompagnata da un ultra-grandangolo da 8MP. La fotocamera frontale da 20MP completa il comparto. La registrazione video raggiunge i 4K a 60fps. Il POCO X7 Pro Iron Man Edition viene lanciato nella configurazione top di gamma a un prezzo competitivo di 399 dollari. Con un’offerta di lancio che lo porta a 369 dollari.