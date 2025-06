PlayStation Store: nuove offerte “Rimasterizzazioni e Retrò!”

Il PlayStation Store ha ufficialmente lanciato una nuova ondata di promozioni. Quest’ultime sono dedicate agli appassionati del passato videoludico. L’iniziativa, intitolata “Rimasterizzazioni e Retrò!“, propone una ricca selezione di titoli storici, sia in versione originale che sotto forma di remake e remaster. Il tutto a prezzi super scontati. Tra le offerte più interessanti, spicca The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Il gioco fa la sua comparsa per la prima volta in promozione su PlayStation Store. Il prezzo scende a 43,99 euro. Con uno sconto del 20% rispetto al prezzo. Per chi desidera un’esperienza più completa, è disponibile anche la Deluxe Edition a 51,99 euro. Mentre chi possiede già la versione base può effettuare l’upgrade pagando 8,49 euro.

PlayStation Store: in arrivo le offerte per remake e remaster

The Ezio Collection, che include tre dei capitoli più amati della saga, viene proposta a 14,99 euro, un notevole sconto rispetto al prezzo abituale di 49,99 euro. Un altro titolo imperdibile è Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1. Quest’ultimo è disponibile per PS4 e PS5 al prezzo ridotto di 29,99 euro. Si tratta di una raccolta imperdibile per chi vuole (ri)vivere le prime avventure di Snake a metà del prezzo originale. Anche Assassin’s Creed è protagonista della campagna, con più titoli in promozione. Tra cui Assassin’s Creed III Remastered è offerto a 9,99euro.

Anche i fan dei giochi di corse arcade potranno approfittare dello sconto su Crash Team Racing Nitro-Fueled, ora a 13,99 euro. Non mancano proposte per chi cerca avventure più leggere e colorate. Si unisce anche Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered è disponibile a 9,99euro. Mentre chi vuole tornare alle origini di Crash Bandicoot potrà acquistare la trilogia N. Sane Trilogy. Il tutto a 15,99 euro. Infine, per chi ama il dark fantasy, Diablo II: Resurrected è disponibile a 13,19euro. Le promozioni sono disponibili fino alle ore 00:59 del 26 giugno. L’elenco dei giochi in sconto è presente sul sito del PlayStation Store.