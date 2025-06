Project Defiant: il primissimo fight stick targato PlayStation

Il Project Defiant ha debuttato durante l’ultimo State of Play, lasciando a bocca aperta fan e curiosi. Non è ancora in vendita, né esiste una data precisa, ma l’uscita è prevista nel corso del 2026. Il fight stick sarà compatibile con PlayStation 5 e PC, adattandosi perfettamente ai setup moderni. Il design richiama da vicino la console Sony: bianco e nero, forme scolpite, dettagli curati. Il layout è quello classico da arcade, con levetta a sinistra e otto grandi pulsanti a destra, tutti meccanici e reattivi. Il fight stick include anche un touchpad, proprio come il DualSense. La levetta supporta restrictor gate intercambiabili senza attrezzi. Tre le forme previste: quadrata, circolare e ottagonale, per adattarsi a ogni stile di gioco. Tutti i dettaglio sono stati pensati accuratamente, per riuscire a dare a chi lo usa sensazioni precise. Nella parte superiore sono poi collocati i tasti accessori, perfettamente integrati nel corpo del dispositivo.

Tecnologia wireless con latenza ultra bassa

Sarà possibile usare il Project Defiant senza fili grazie a PlayStation Link, la tecnologia sviluppata da Sony per le sue cuffie wireless. L’azienda promette latenza bassissima, anche nelle sessioni più intense. Chi preferisce il cavo potrà comunque collegare il fight stick via USB-C, senza rinunciare alla reattività. C’è anche uno scomparto interno per riporre sia le restrictor gate di ricambio sia il dongle PlayStation Link. In dotazione verrà inclusa anche una valigetta per il trasporto, robusta e in linea con il design elegante del fight stick.

Tōkon: Fighting Souls arriva sulla PlayStation

Durante lo stesso evento, Sony ha mostrato un’anteprima di Tōkon: Fighting Souls per PlayStation, nuovo picchiaduro sviluppato con Marvel. Il Project Defiant sembra progettato proprio per quel titolo. Il tempismo non è casuale, controller e gioco condividono infatti uno spirito competitivo e attenzione per il dettaglio. Ancora nessuna traccia del prezzo, ma l’esperienza insegna che l’eccellenza ha un costo. In quanti stanno già preparando lo spazio sulla scrivania? Quando sarà possibile avere queste novità tra le mani? L’attesa è appena cominciata.