Google Gemini si fa più intelligente con le azioni pianificate

Google ha recentemente introdotto una nuova funzione nell’app Gemini. È stata annunciata durante l’ultimo evento Google I/O. Si tratta delle “azioni pianificate”. Cioè un sistema che permette di programmare le attività automatiche da eseguire in momenti specifici. Senza quindi il bisogno di ulteriori interventi. Questa funzionalità potrebbe davvero rivoluzionare il modo in cui si interagisce con l’intelligenza artificiale. Così da rendere l’esperienza degli utenti molto più personalizzata e fluida.

Automazione su misura: Google Gemini è un assistente che anticipa le esigenze

Le azioni pianificate consentono all’utente di affidare a Gemini compiti da eseguire in futuro, anche in modo ricorrente. Il processo è semplice: basta chiedere direttamente nella conversazione, usando frasi naturali come “Scrivimi cinque idee per il blog ogni lunedì” o “Domani mattina mostrami un riepilogo del calendario e delle email non lette”. Non servono comandi complessi o menu nascosti, la programmazione avviene in modo immediato e intuitivo.

Oltre alla creazione tramite prompt, è possibile gestire le azioni pianificate attraverso una sezione dedicata nelle impostazioni dell’app. Qui si possono modificare o cancellare le attività programmate, mantenendo sempre il controllo. Google ha suggerito vari usi pratici, come ricevere aggiornamenti quotidiani sul calendario, idee creative settimanali, risultati sportivi o riassunti di eventi.

Questa funzione è al momento disponibile solo per gli utenti abbonati a Google AI Pro o Ultra, e per i clienti Google Workspace Business ed Education con i requisiti necessari. Non è escluso che in futuro possa arrivare anche agli utenti della versione gratuita, qualora venga accolta positivamente.

Con le azioni pianificate, Google porta Gemini a un livello superiore, trasformandolo in un assistente capace di anticipare i bisogni e intervenire al momento giusto. L’integrazione futura con altri servizi Google e lo sviluppo da parte di terzi potrebbero ampliare le possibilità, facendo di Gemini un vero centro di comando per la gestione digitale quotidiana.