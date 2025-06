iPhone 17: tutta la gamma con display a 120 Hz, il chip A19 Pro sarà la vera star

Le indiscrezioni sulla serie iPhone 17 si fanno sempre più dettagliate. Tra le ultime novità, riportate da Digital Chat Station su Weibo, emerge con forza l’ipotesi di display a 120 Hz su tutta la gamma, un cambiamento atteso da tempo e che potrebbe finalmente diventare realtà per tutti i modelli, non solo per le versioni Pro.

Tuttavia, scavando nei commenti al post, l’insider lascia intendere che non tutti i pannelli saranno uguali. I modelli non Pro, infatti, potrebbero adottare una tecnologia meno avanzata rispetto al ProMotion. Questo significherebbe la presenza di una frequenza fissa a 120 Hz, senza il supporto alla modulazione dinamica da 1 a 120 Hz, che resta una caratteristica chiave per l’efficienza energetica sui modelli di fascia alta.

La scelta, se confermata, risponderebbe alla necessità di differenziare ancora in modo netto la fascia base da quella premium, pur offrendo un miglioramento tangibile anche a chi opterà per il modello d’ingresso. È un compromesso che lascia comunque spazio a una esperienza visiva più fluida, rispetto ai 60 Hz ancora presenti sui modelli standard attuali.

A19 Pro, il nuovo cuore della serie Pro

Un’altra novità significativa riguarda il futuro chip A19 Pro, destinato ai modelli di punta. Le ultime notizie che sono trapelate sul web parlano addirittura di risultati benchmark. Il nuovo processore che Apple ha in cantiere riuscirebbe infatti ad ottenere ben 500 punti in più in Single Core su Geekbench 6, con addirittura 1000 punti in più nel multi-core.

Nel caso in cui dovessero arrivare delle conferme in merito a tutto questo, sarebbe un chiaro segnale della volontà di Apple di fare sempre di più, rendendo le prestazioni il vero e proprio fiore all’occhiello dei suoi smartphone. Per quanto riguarda invece i modelli base, se fino ad ora si è parlato di un processore tutto nuovo per i Pro, dovrebbe esserci il vecchio A18. Sarebbe questo un modo per Apple per contenere i costi.