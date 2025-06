Lyca Mobile, la promo perfetta costa 5,99€ al mese: ecco il 5G e tanto altro

Lyca Mobile, operatore virtuale attivo in Italia su rete Vodafone, ha introdotto una nuova offerta mobile che unisce tanti giga, connettività 5G e un prezzo contenuto. La promozione è aperta a tutti, senza limitazioni legate al gestore di provenienza, e include due mesi gratuiti come incentivo per chi decide di cambiare operatore. Si tratta senza ombra di dubbio di una delle offerte migliori in assoluto che garantisce al suo interno quello che serve a tutti.

Cosa prevede l’offerta Lyca Mobile

La nuova promozione comprende il meglio è questo di certo non è un segreto. Lyca Mobile non si smentisce mai: le sue offerte sono sempre tra le più vantaggiose soprattutto per chi vuole risparmiare avendo tutto ogni mese. Ecco il resoconto:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati;

150 giga al mese con accesso gratuito alla rete 5G ;

Prezzo bloccato di 5,99€ al mese per sempre ;

Due mesi in omaggio all’attivazione.

Si tratta di una delle tariffe più vantaggiose attualmente sul mercato, soprattutto considerando il volume di traffico dati incluso e la presenza del 5G senza costi extra. Il costo mensile resta invariato nel tempo, senza sorprese o rimodulazioni.

Offerta per tutti e attivazione semplice

La promo Lyca Mobile è disponibile per chiunque, senza distinzioni in base all’operatore di partenza. L’attivazione può essere effettuata online o tramite i rivenditori autorizzati, con modalità semplici e veloci.

Una proposta completa a prezzo contenuto

Con minuti e SMS senza limiti, 150 giga in 5G e due mesi iniziali gratuiti, Lyca Mobile punta a conquistare chi cerca un piano mobile generoso ma economicamente sostenibile. L’assenza di vincoli contrattuali, insieme alla compatibilità con tutti gli utenti in portabilità, rafforza ulteriormente l’appeal della promozione.

L’offerta è già attiva e può essere richiesta in pochi passaggi, risultando una delle soluzioni più interessanti per chi vuole cambiare operatore e ottenere molti giga senza spendere troppo.